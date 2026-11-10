Turni doppi, 60 medici volontari, gli ambulatori del Papa al servizio dei poveri

Turni doppi, oltre 60 medici volontari, una presa in carico totale del paziente, dalla prevenzione alla cura, e un focus speciale sulle donne, tutte quelle che per condizioni economico-sociali di fragiità non riescono ad accedere al servizio sanitario nazionale. E’ quello che avviene questa settimana nei due ambulatori del Papa in piazza San Pietro, in occasione della Giornata mondiale dei Poveri.

“Questi ambulatori, quello della Misericordia a quello di San Martino”, spiega all’ANSA Massimo Ralli, sottosegretario del Dicastero della Carità, sono i luoghi dove il Pontefice per il tramite di oltre 120 medici e infermieri, tutti volontari, si prende cura dei poveri. Questa settimana gli ambulatori sono aperti con orario prolungato dalle 8 alle 18 tutti i giorni, abbiamo circa 60 medici che prestano servizio continuativo in tutte le specialità: guardia medica, medicina specialistica, cure odontoiatriche, fisioterapia, esami del sangue, radiologia proprio per prenderci cura di chi spesso non può accedere alle cure magari perché non ha neanche i documenti”.

“L’altra cosa bella – aggiunge – sono i farmaci perchè ognuno esce con un farmaco che magari non potrebbe acquistare o avrebbe difficoltà a farselo prescrivere. Qui invece c’è il farmaco di cui ha bisogno, il medico fa la visita, valuta la necessità e il malato lo ottiene direttamente dalla mano del medico che lo ha ascoltato, visitato, guardato negli occhi”. Presente stamane anche la dottoressa Maria Luisa Basile, oncologa volontaria dopo una vita al policlinico Umberto I.

“Questa mattina – racconta – abbiamo fatto una prevenzione sul tumore della mammella: tutti sappiamo che l’incidenza del tumore alla mammella è aumentata, si stima che globalmente nel 2050 ci saranno 3 milioni di casi, ma diminuisce la mortalità e la sopravvivenza è aumentata di quasi il 90 per cento. Questo proprio grazie allo screening ma ci sono molte disparità legate proprio all’accesso alla diagnosi precoce, qui cerchiamo di abbattere queste disuguaglianze accogliendo donne, straniere ma anche italiane che spesso vivono in strada”.