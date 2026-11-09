Trapani, la gioia di suonare moltiplicata per due: Monica Leone e Michele Campanella portano Schubert al San Domenico

Trapani, 9 novembre 2026 – Due pianisti, una tastiera, un solo respiro. Domenica 15 novembre alle 19 la Sala Grande del Complesso San Domenico, a Trapani, accoglie il duo formato da Monica Leone e Michele Campanella, protagonisti di un programma interamente dedicato a Franz Schubert per pianoforte a quattro mani. Il concerto fa parte del ciclo cameristico autunnale della 78ª Stagione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, “Verbi d’Amore”, e porta il verbo che meglio racconta questa coppia, nella musica e nella vita: insieme.La serata si apre con la Fantasia in fa minore D 940, scritta nel 1828, l’ultimo anno di vita del compositore, e considerata uno dei vertici del repertorio a quattro mani. Segue l’Allegro in la minore D 947, cui l’editore Diabelli diede dopo la morte di Schubert il titolo «Lebensstürme», tempeste della vita. Chiude la Sonata in do maggiore D 812, il «Grand Duo» del 1824, pagina di respiro così ampio che Robert Schumann vi intuì una sinfonia nascosta.Il sodalizio tra Leone e Campanella non ha una data di nascita ufficiale: è cresciuto dalla consuetudine di suonare fianco a fianco, prima tra maestro e allieva, poi tra compagni d’arte e di vita, entrambi formati alla scuola di Vincenzo Vitale. Loro stessi lo raccontano con ironia: nessuna clausola del contratto di matrimonio imponeva di formare un duo, e oggi tra loro «vige un sano matriarcato democratico». Il duo si è esibito dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia all’Opera House di Sydney, dal Teatro San Carlo al Maggio Musicale Fiorentino, e in Sicilia al Teatro Massimo e al Politeama di Palermo. A Schubert ha dedicato “Insieme”, doppio album per Odradek Records.Michele Campanella, pianista dalla carriera internazionale iniziata da giovanissimo con la vittoria del Concorso Pianistico “Alfredo Casella”, direttore e saggista, è un interprete lisztiano di riferimento, premiato tre volte con il Grand Prix du Disque della Società Liszt di Budapest. Ha suonato con direttori come Claudio Abbado, Riccardo Muti e Zubin Mehta e ha insegnato per oltre vent’anni all’Accademia Chigiana di Siena.Monica Leone, molisana, si è perfezionata con Campanella all’Accademia Chigiana ed è un’apprezzata interprete bachiana, con all’attivo l’incisione delle Variazioni Goldberg. Ha inaugurato da solista la stagione della Sydney Symphony Orchestra e insegna Musica da camera al Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso.I biglietti sono disponibili al botteghino di Villa Margherita, a Trapani, online su www.lugliomusicale.it e sul luogo del concerto a partire da un’ora prima dell’inizio. La 78ª Stagione è organizzata dall’Ente Luglio Musicale Trapanese con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Trapani. Direzione artistica di Walter Roccaro.