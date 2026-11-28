(Adnkronos) – L'Inter prova a ripartire in campionato dopo il successo in Champions League. La squadra di Chivu deve tornare alla vittoria dopo il pareggio con l'Atalanta e oggi, sabato 28 novembre, sfida a San Siro il Genoa di De Rossi, in uno degli anticipi della tredicesima giornata di campionato. I nerazzurri provano a riavvicinarsi alla Lazio capolista vittoriosa anche a Torino, mentre gli uomini di De Rossi, decimi in classifica con 16 punti, sono chiamati a dare continuità alla bella vittoria per 2-0 nell'ultimo turno contro il Sassuolo. Inter-Genoa, in campo oggi, sabato 28 novembre, alle 20:45: Inter (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; L. Martinez, Thuram. All. Chivu. Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vásquez; Ehizibue, Wiafe, Traorè, Mitaj; Ellertsson, Messias; Osmajic. All. De Rossi. La partita tra Inter e Genoa di oggi, sabato 28 novembre, sarà visibile in diretta su Dazn ma anche sui canali di Sky Sport. Sfida disponibile in streaming su Sky Go, Now e sull'app di Dazn.

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