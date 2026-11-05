Scuola, Valditara: “Confronto costruttivo con le Consulte studentesche. Rafforziamo la rappresentanza democratica e il dialogo con i giovani”

“L’incontro avuto ieri con i rappresentanti delle Consulte studentesche è stato aperto e costruttivo. Mi sono state presentate le principali questioni che interessano gli studenti italiani, a iniziare dall’edilizia scolastica. Ho ribadito la volontà di rafforzare il ruolo delle Consulte, affinché possano rappresentare sempre più efficacemente le istanze degli studenti e contribuire alle scelte che riguardano il loro futuro. Ho inoltre chiesto ai rappresentanti di segnalare le situazioni di maggiore criticità degli edifici scolastici, per individuare insieme le priorità di intervento. Vi è stata una comune condanna di ogni forma di violenza e di illegalità, come ribadito dal portavoce nazionale Di Micco al termine dell’incontro. Il dialogo con le rappresentanze democraticamente elette è la strada per affrontare concretamente i problemi della scuola. La politica dell’ascolto, del dialogo costruttivo e del rispetto reciproco è la via maestra per individuare soluzioni positive”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, al termine dell’incontro con le Consulte studentesche.

