(Adnkronos) – Tragico incidente nella notte sullA1. Due persone sono morte, e un'altra è stata trasportata in ospedale non in pericolo di vita, in uno schianto tra due auto sulla Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il nodo A1/A16 e il nodo di Acerra-Afragola in direzione Roma, al km 750. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale impegnate nei rilievi e il personale del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

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