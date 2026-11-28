(Adnkronos) – Il 118 di Azienda Zero è intervenuto intorno alle 11 sulla ex statale 20 di La Loggia, a Torino, all'altezza del bivio con la variante per un incidente stradale che ha coinvolto due auto. Sulla prima auto viaggiava una coppia di 87 anni: i due – un uomo e una donna – sono rimasti incastrati nel veicolo e morti sul colpo. Nella seconda auto viaggiava un uomo di 43 anni, rimasto ferito e trasportato al Cto in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

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