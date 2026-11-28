Tre autrici, tre prospettive differenti e un filo conduttore: la cultura come occasione per interrogarsi, riconoscersi e guardare oltre le risposte più immediate.

La rassegna, promossa dal vicesindaco Marianna Guttilla, si è aperta il 12 novembre con Mariangela Galante, per poi proseguire il 20 novembre con Giovanna Caruana e concludersi il 27 novembre con Oriana Torregrossa.

Il primo incontro ha offerto l’occasione per parlare di lavoro, identità professionale e, soprattutto, della possibilità di costruire il proprio percorso senza necessariamente seguire una strada prestabilita. Nel racconto di Mariangela Galante, scrittrice, marketing specialist e imprenditrice, è emerso con forza il tema della Sicilia non soltanto come luogo delle proprie origini, ma come spazio in cui scegliere di restare, investire, creare e costruire nuove opportunità.

Tre autrici, tre prospettive differenti e un filo conduttore: la cultura come occasione per interrogarsi, riconoscersi e guardare oltre le risposte più immediate.

La rassegna, promossa dal vicesindaco Marianna Guttilla, si è aperta il 12 novembre con Mariangela Galante, per poi proseguire il 20 novembre con Giovanna Caruana e concludersi il 27 novembre con Oriana Torregrossa.Il primo incontro ha offerto l’occasione per parlare di lavoro, identità professionale e, soprattutto, della possibilità di costruire il proprio percorso senza necessariamente seguire una strada prestabilita. Nel racconto di Mariangela Galante, scrittrice, marketing specialist e imprenditrice, è emerso con forza il tema della Sicilia non soltanto come luogo delle proprie origini, ma come spazio in cui scegliere di restare, investire, creare e costruire nuove opportunità.Nel suo dialogo con il Prof. Luigi Bontà, è emersa una Sicilia che non rappresenta un punto di arrivo o un luogo al quale tornare per nostalgia, ma un territorio nel quale è possibile immaginare il futuro. Il messaggio di Ma tu che lavoro fai? ha così superato la semplice domanda sul mestiere, diventando una riflessione sulla libertà di riconoscersi in una storia che cambia, sul valore delle competenze maturate lungo il cammino e sulla possibilità di trovare una direzione anche quando è diversa da quella immaginata inizialmente.Il secondo appuntamento, il 20 novembre, ha visto protagonista Giovanna Caruana, anche lei in dialogo con il Prof. Luigi Bontà, con i suoi due libri “La rivincita del barbiere” e “Le lettere nella valigia di cuoio”, che ha accompagnato il pubblico nel mondo del romanzo giallo storico, genere nel quale ha scelto di far convivere due grandi passioni: la storia, intesa tanto come racconto quanto come successione di eventi, e l’indagine, ovvero la ricerca di ciò che non è immediatamente visibile.Una scelta narrativa che riflette anche il suo sguardo professionale di psicologa: osservare, approfondire, ricostruire, andare oltre la superficie. Nei suoi racconti, un caso rimasto irrisolto nel passato può trovare finalmente giustizia e verità nel presente. Una verità che non arriva subito, che può richiedere tempo e attraversare epoche diverse, ma che resta possibile. Un modo di raccontare che restituisce alla letteratura anche una funzione di ricerca e di rilettura della memoria.A chiudere la rassegna, ieri sera, è stata Oriana Torregrossa con Educare alla complessità umana, in dialogo con la dott.ssa Lina Duminuco. Un incontro che ha dato spazio a una riflessione sul significato più profondo dell’educare, sulla responsabilità dello sguardo che rivolgiamo agli altri e sulla necessità di riconoscere ogni essere umano nella sua irriducibile complessità.Una serata particolarmente intensa, nella quale la dimensione intellettuale si è intrecciata con quella emotiva, riportando al centro una questione quanto mai attuale: educare significa anche imparare a non semplificare le persone, accogliere le differenze e riconoscere ciò che rende ciascuno unico. La cultura, in questa prospettiva, recupera la sua funzione più autentica: generare domande, mettere in discussione le certezze e aprire nuove possibilità.Soddisfazione per il percorso realizzato anche da parte dell’amministrazione comunale.«Siamo molto soddisfatti della risposta che questa rassegna ha saputo generare. Fuori dalle righe ha dimostrato che esiste un pubblico attento, curioso e desideroso di partecipare a occasioni di confronto culturale di qualità. I tre incontri hanno portato a San Cataldo voci, sensibilità e contenuti differenti, ma tutti capaci di lasciare qualcosa a chi ha scelto di esserci. È proprio questo il risultato più importante: una biblioteca che diventa luogo vivo, aperto, in cui le persone si incontrano e le idee circolano. L’eco positiva di questa esperienza ci incoraggia a proseguire: vogliamo che Fuori dalle righe diventi un appuntamento riconoscibile e continuativo per la nostra comunità. Lo ripeteremo, con la stessa attenzione alla qualità delle proposte e con la volontà di coinvolgere sempre più persone», dichiara Marianna Guttilla, vicesindaco di San Cataldo.Con la serata del 27 novembre si chiude dunque un primo percorso, ma non l’esperienza che lo ha animato. Fuori dalle righe ha restituito alla biblioteca il valore di uno spazio di incontro e partecipazione, dimostrando come un libro possa diventare il punto di partenza per conversazioni molto più ampie.I tre appuntamenti, tre modi diversi di leggere il mondo, sono stati inseriti nella campagna nazionale #IOLEGGOPERCHÉ; le autrici, infatti, hanno donato una copia dei loro libri alle scuole del territorio.

Nel suo dialogo con il Prof. Luigi Bontà, è emersa una Sicilia che non rappresenta un punto di arrivo o un luogo al quale tornare per nostalgia, ma un territorio nel quale è possibile immaginare il futuro. Il messaggio di Ma tu che lavoro fai? ha così superato la semplice domanda sul mestiere, diventando una riflessione sulla libertà di riconoscersi in una storia che cambia, sul valore delle competenze maturate lungo il cammino e sulla possibilità di trovare una direzione anche quando è diversa da quella immaginata inizialmente.

Il secondo appuntamento, il 20 novembre, ha visto protagonista Giovanna Caruana, anche lei in dialogo con il Prof. Luigi Bontà, con i suoi due libri “La rivincita del barbiere” e “Le lettere nella valigia di cuoio”, che ha accompagnato il pubblico nel mondo del romanzo giallo storico, genere nel quale ha scelto di far convivere due grandi passioni: la storia, intesa tanto come racconto quanto come successione di eventi, e l’indagine, ovvero la ricerca di ciò che non è immediatamente visibile.

Una scelta narrativa che riflette anche il suo sguardo professionale di psicologa: osservare, approfondire, ricostruire, andare oltre la superficie. Nei suoi racconti, un caso rimasto irrisolto nel passato può trovare finalmente giustizia e verità nel presente. Una verità che non arriva subito, che può richiedere tempo e attraversare epoche diverse, ma che resta possibile. Un modo di raccontare che restituisce alla letteratura anche una funzione di ricerca e di rilettura della memoria.

A chiudere la rassegna, ieri sera, è stata Oriana Torregrossa con Educare alla complessità umana, in dialogo con la dott.ssa Lina Duminuco. Un incontro che ha dato spazio a una riflessione sul significato più profondo dell’educare, sulla responsabilità dello sguardo che rivolgiamo agli altri e sulla necessità di riconoscere ogni essere umano nella sua irriducibile complessità.

Una serata particolarmente intensa, nella quale la dimensione intellettuale si è intrecciata con quella emotiva, riportando al centro una questione quanto mai attuale: educare significa anche imparare a non semplificare le persone, accogliere le differenze e riconoscere ciò che rende ciascuno unico. La cultura, in questa prospettiva, recupera la sua funzione più autentica: generare domande, mettere in discussione le certezze e aprire nuove possibilità.

Soddisfazione per il percorso realizzato anche da parte dell’amministrazione comunale.

«Siamo molto soddisfatti della risposta che questa rassegna ha saputo generare. Fuori dalle righe ha dimostrato che esiste un pubblico attento, curioso e desideroso di partecipare a occasioni di confronto culturale di qualità. I tre incontri hanno portato a San Cataldo voci, sensibilità e contenuti differenti, ma tutti capaci di lasciare qualcosa a chi ha scelto di esserci. È proprio questo il risultato più importante: una biblioteca che diventa luogo vivo, aperto, in cui le persone si incontrano e le idee circolano. L’eco positiva di questa esperienza ci incoraggia a proseguire: vogliamo che Fuori dalle righe diventi un appuntamento riconoscibile e continuativo per la nostra comunità. Lo ripeteremo, con la stessa attenzione alla qualità delle proposte e con la volontà di coinvolgere sempre più persone», dichiara Marianna Guttilla, vicesindaco di San Cataldo.

Con la serata del 27 novembre si chiude dunque un primo percorso, ma non l’esperienza che lo ha animato. Fuori dalle righe ha restituito alla biblioteca il valore di uno spazio di incontro e partecipazione, dimostrando come un libro possa diventare il punto di partenza per conversazioni molto più ampie.

I tre appuntamenti, tre modi diversi di leggere il mondo, sono stati inseriti nella campagna nazionale #IOLEGGOPERCHÉ; le autrici, infatti, hanno donato una copia dei loro libri alle scuole del territorio.