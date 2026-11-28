(Adnkronos) – “Lavorare insieme per promuovere un invecchiamento in salute, intervenendo sui fattori di rischio modificabili che possono favorire l’insorgenza di patologie neurodegenerative”, ha dichiarato Matilde Leonardi, componente del Consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia (Sin), a margine del terzo appuntamento dell'International Alliance on Brain Health a Roma. "La firma in Italia dell'accordo che costituisce l'International Alliance ha un significato politico importante, il nostro Paese è stato tra i primi ad implementare quanto indicato dall'Oms, cioè lavorare sulla salute del cervello e sulla prevenzione". Leonardi ha sottolineato che l'alleanza internazionale "è la prima piattaforma che raccoglie tutte le esperienze, dal Nord al Sud, dall'Est all'Ovest, che arricchiscono il sapere comune, per imparare reciprocamente oltre le differenze".

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