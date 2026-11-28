Nuovo cruciale snodo stagionale per la franchigia Palermo-Nissa, attesa domenica 29 novembre (calcio d’inizio alle ore 14:30) sul campo del San Gregorio Rugby. Il derby siciliano mette in palio punti pesantissimi in ottica permanenza nel campionato nazionale di Serie B, opponendo due formazioni separate da un margine ristretto nella zona calda della graduatoria.

Affacciatasi alla categoria con l’ambizioso percorso congiunto tra le realtà di Palermo e Caltanissetta, la squadra ha affrontato questa prima parte di stagione con spirito di sacrificio e costante crescita. Nonostante le naturali difficoltà legate all’impatto con un girone competitivo e all’amalgama di un gruppo rinnovato, il XV arancioneroverde ha già mostrato segnali incoraggianti, raccogliendo punti preziosi e confermando una buona propensione al gioco offensivo. L’obiettivo dichiarato resta la conquista della salvezza attraverso la continuità di rendimento e una maggiore solidità nei momenti chiave dei match.

Questo derby siciliano, con soli due punti a dividere le due squadre in classifica (7 punti per la Palermo-Nissa, 9 per i padroni di casa etnei), rappresenta uno scontro diretto fondamentale. Muovere la classifica lontano dalle mura amiche, in una stagione così lunga ed impegnativa significherebbe dare un segnale forte e una iniezione di fiducia a tutto l’ambiente, trasformando il lavoro settimanale svolto tra Palermo e Caltanissetta in concretezza sul campo. Appuntamento per tutti gli appassionati di palla ovale domenica 29 novembre alle ore 14:30 presso il Campo “San Teodoro Liberato” di Catania.