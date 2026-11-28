(Adnkronos) – Renault compie un ulteriore passo verso la riduzione dell'impatto ambientale dei propri veicoli, estendendo il marchio Renative alle automobili di nuova produzione. Già presente nel settore post-vendita, questa denominazione permetterà ai clienti di riconoscere i componenti caratterizzati da un'elevata percentuale di materiali riciclati. A inaugurare il progetto sarà la Renault Scenic E-Tech Electric nell'allestimento Techno, equipaggiata con nuovi sedili Renative i cui tessuti sono composti al 98% da materiali riciclati. L'iniziativa assume particolare rilevanza nel processo di elettrificazione dell'industria automobilistica. I materiali impiegati nella produzione possono infatti rappresentare circa il 50% dell'impronta carbonica complessiva di un veicolo elettrico durante il suo ciclo di vita. Ridurre il ricorso alle materie prime vergini diventa quindi una priorità industriale, attraverso interventi che coinvolgono la progettazione, la selezione dei fornitori e il recupero delle risorse. L'impegno del costruttore francese risale al 1991, quando la prima generazione della Clio integrava già materiali plastici riciclati. Sulla Clio Esprit Alpine, almeno il 33,9% dei materiali proviene dall'economia circolare, mentre sulla Renault 5 E-Tech Electric si utilizzano tessuti interamente riciclati. Ulteriori applicazioni riguardano il tetto panoramico

Solarbay, realizzato con oltre il 50% di materiali provenienti dall'economia circolare, e la plancia del Master, che integra fino al 20% di materiali riciclati provenienti da veicoli fuori uso. Sulla Scenic E-Tech Electric, oltre ai rivestimenti dei sedili, la struttura della plancia contiene l'80% di polipropilene riciclato, mentre il rivestimento del tetto deriva per il 99,5% da bottiglie di plastica. Il marchio Renative non identificherà necessariamente tutti questi elementi, ma valorizzerà quelli maggiormente rappresentativi per l'elevata concentrazione di materiali riciclati. In futuro, la denominazione potrà interessare ulteriori componenti realizzati in plastica, acciaio, alluminio e vetro. Parallelamente, Renault consolida la propria strategia nel settore della manutenzione automobilistica. L'offerta Renative comprende già oltre 2.000 articoli, tra ricambi rigenerati, batterie ricondizionate, componenti elettronici riparati, oli rigenerati e accessori prodotti con materiali riciclati.

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