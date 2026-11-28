(Adnkronos) – “L'intelligenza artificiale sta trasformando tutto, cambierà profondamente il modo di fare business, l'economia e la società. Da studioso che da trent'anni analizza la maturità digitale di imprese e pubblica amministrazione in Italia, il bilancio storico mostra che il nostro Paese è rimasto indietro rispetto ai competitor più avanzati. Sebbene dopo il Covid e grazie al Pnrr alcune dinamiche abbiano subito un'accelerazione, persistono ancora ritardi e barriere all'adozione tecnologica. In questo scenario, l'intelligenza artificiale si presenta come una tecnologia democratica, inclusiva e accessibile: se come sistema Paese riusciremo a sfruttare al meglio queste nuove piattaforme, potremo finalmente recuperare il divario digitale che ci separa dalle economie più avanzate, trasformando questa discontinuità da minaccia a grande opportunità”. È quanto evidenziato da Andrea Rangone, professore ordinario e co-fondatore degli Osservatori Digital Business Innovation del Politecnico di Milano, nel corso della Convention CTO Italy di Brightstar svoltosi a Roma, appuntamento dedicato al “Cambiamento tecnologico e culturale” e nato per mettere a confronto prospettive diverse, comprendere le trasformazioni in corso e tradurle in scelte concrete per il futuro dell'azienda.

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