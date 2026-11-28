Terzo successo consecutivo per l’Atletico Nissa nel girone B del campionato di Prima Categoria. La squadra del presidente Salvatore Messina ha sconfitto al “Tomaselli” 3-2 la Belsitana in un match che, al di la del risultato, è stato intenso e molto combattuto.

Padroni di casa in vantaggio con Imprescia nel primo tempo. Tuttavia, ad inizio ripresa la Belsitana ha pareggiato il conto con Savanè. A quel punto, l’Atletico Nissa ha dovuto rimboccarsi le maniche ed ha organizzato una reazione che s’è concretizzata con la spettacolare rete di Diarra su calcio di punizione da 40 metri. Il missile del giocatore nisseno s’è infilato alle spalle del portiere palermitano.

Nel finale ancora emozioni, con la terza rete dell’Atletico Nissa firmata da Simone Balbo, al secondo gol consecutivo in due gare disputate con la compagine nissena, e infine il 3-2 definitivo degli ospiti nel recupero di una gara che ha riservato emozioni sino alla fine. Per l’Atletico Nissa, comunque, era importante vincere e c’è riuscito. La terza vittoria consecutiva ha ora permesso alla squadra nissena di portarsi momentaneamente al terzo in classifica con 13 punti in attesa dei risultati delle altre gare in programma domenica.

Un riscontro comunque importante per un Atletico Nissa che, dopo un avvio non proprio esaltante, sembra aver trovato la quadra giusta in termini di rendimento e risultati in un campionato di Prima Categoria per il quale, per altro, s’è attrezzato con una rosa di prima squadra di tutto rispetto.