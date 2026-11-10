Pompei, al via le aperture serali di Villa dei Misteri

(Adnkronos) – Prende il via il 12 novembre a Pompei “I Giovedì a Villa dei Misteri – Serate del territorio vesuviano”, un programma di aperture straordinarie serali dell’iconica dimora rurale pompeiana. Il ciclo di appuntamenti, alcuni dei quali curati in sinergia con i Comuni che hanno aderito all’iniziativa del Parco Archeologico, accompagnerà i visitatori fino alla metà di marzo 2027. Ogni giovedì dopo la chiusura ordinaria del sito, dalle ore 17:00 alle 19:30, con ultimo ingresso alle ore 19 sarà possibile ammirare la Villa dei Misteri illuminata. Il costo del biglietto di ingresso è di 5 euro, con accesso esterno da strada urbana. Sono cinque i Comuni che hanno aderito al progetto e ciascuna amministrazione comunale sarà protagonista attiva dell'iniziativa, prendendosi cura dell'organizzazione di una serata: Pompei (26 novembre), Boscoreale (17 dicembre), Gragnano (4 febbraio), Castellammare di Stabia (4 marzo) e Lettere (18 marzo). I singoli appuntamenti daranno vita ad un palinsesto culturale che vedrà alternarsi presentazioni di libri, letture, incontri di approfondimento storico e momenti dedicati alla musica o alle tradizioni locali. Non mancheranno le degustazioni dei prodotti tipici delle aziende del territorio, offrendo ai visitatori un viaggio sensoriale completo tra archeologia e sapori. L’obiettivo dei “Giovedì a Villa dei Misteri” è duplice: da un lato offrire al pubblico un’esperienza di visita della Villa dei Misteri suggestiva e inedita, al di fuori dei consueti orari di apertura; dall’altro, creare una rete di cooperazione istituzionale per la promozione delle realtà culturali ed enogastronomiche dell’area vesuviana. I raffinati ambienti di una delle più note ville di Pompei, famosa per la megalografia in II Stile raffigurante un complesso rito di iniziazione ai culti misterici legati al dio Dioniso, si trasformano così in un’occasione di incontro per le comunità locali. L’accesso alla Villa dei Misteri avverrà dall’esterno, direttamente da strada urbana. Per facilitare il raggiungimento del sito, il Parco ha predisposto un servizio di navetta gratuita con più partenze da Piazza Esedra. Per i visitatori già all’interno del sito archeologico, l’accesso dopo le ore 17.00 alla Villa illuminata sarà consentito senza costi aggiuntivi, previa esibizione del biglietto di ingresso al Parco.

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