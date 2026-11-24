(Adnkronos) – Donald Trump ha rivendicato un ruolo nel ritorno di Jensen Huang alla guida di Nvidia, con uno straordinario intervento da parte del presidente in una società privata che è destinato a legare ulteriormente la sua amministrazione ai risultati delle diverse inchieste parlamentari sulla condotta di Huang. Inchieste che non solo continueranno ma si intensificheranno, è il messaggio che arriva da Capitol Hill dove non solo i democratici ma anche tanti repubblicani stanno criticando con forza la decisione di Nvidia e l'intervento personale del presidente Trump per difendere il suo alleato e amico travolto dallo scandalo per la relazione con una donna che l'intelligence americana sospettava essere una spia cinese. "Nvidia ha detto di aver fatto perno sull'input di alti funzionari Usa per concludere che riportare Jensen Huang non poneva rischi per la sicurezza nazionale. Io ho alcune domande: chi è intervenuto per il nostro governo? Cosa è stato detto al board? E su quali basi il board ha concluso che non vi fossero rischi?". E' questo il duro attacco affidato ai social media da John Curtis, il senatore dell'Utah che è uno dei repubblicani che da ieri stanno reagendo con shock, critiche e aperta sfida all'abbraccio di Trump a Huang, assumendo quindi una rara posizione di netto contrasto con l'amministrazione. "Sin dall'inizio ho avvisato la Cina del rischio che la Cina comunista ottenesse i nostri chip più avanzati attraverso il contrabbando e l'accesso remoto", afferma Tom Cotton, che guida la commissione Intelligence del Senato, affermando che "il Congresso ha molto da indagare e passeremo, a larghissima maggioranza bipartisan, leggi per il controllo dell'esportazione dei chip". Per lui la questione di Nvidia e Megaspeed, la società di Singapore sospettata di contrabbandare chip in Cina mentre era guidata dalla donna con cui Huang aveva una relazione, "è solo la punta dell'iceberg, non si risolve perché Huang ha riavuto il suo posto".

Pete Ricketts, senatore Gop eletto in Nebraska, dichiara senza mezzi termini che "il comportamento di Huang non sostiene il suo rientro" alla guida del board, assicurando che il Congresso continuerà a indagare in modo aggressivo le azioni di Nvidia sotto la sua leadership. "La decisione di Nvidia oggi non esime Huang dal testimoniare al Congresso – avvisa – e non esime l'azienda dal rispondere sulle preoccupazioni per la sicurezza nazionale e i chip che sono scomparsi". Subito dopo essere stato costretto alle dimissioni il 12 novembre scorso, Huang ha accettato di testimoniare di fronte al Congresso il primo dicembre prossimo. La cosa che lascia maggiormente perplessi a Capitol Hill è il fatto che Nvidia affermi di aver ricevuto rassicurazioni da "alti livelli del governo Usa" sul fatto che non vi sarebbero rischi per la sicurezza nazionale nel riportare Huang ai vertici dell'azienda. "Nessun rischio per la sicurezza nazionale? Sulla base di cosa? L'Fbi ha fatto un debriefing di Huang? E se non l'ha fatto, perché? E se l'ha fatto che cosa hanno detto dei rischi?", sono questi gli interrogativi di John Cornyn, senatore del Texas, che lascia il seggio a gennaio a James Talarico dopo che Trump l'ha fatto sconfiggere alle primarie da un suo candidato. La durissima sconfitta elettorale del 3 novembre, da molti considerata un referendum negativo sulle politiche dell'amministrazione Trump, pesa sicuramente sulla risposta insolitamente di sfida dei repubblicani alla mossa di Trump che sembra andare in direzione completamente opposta al messaggio arrivato dalle urne, mostrando assolutamente poca attenzione per le preoccupazioni espresse dagli elettori per la corruzione. "Trump sta mettendo i suoi interessi finanziari e le necessità dei suoi amici miliardari prima della nostra sicurezza nazionale, ribadendo di non aver imparato nulla dalla sua sonora sconfitta elettorale", ha tuonato su X il leader dei dem al Senato, Chuck Schumer, con un riferimento anche ai milioni di dollari, almeno 12, che Trump ha personalmente investito nelle azioni di Nvidia. Bisogna poi ricordare che la società fondata da Huang ha donato 25 milioni di dollari alla costruzione della controversa ballroom di Trump alla Casa Bianca. "Un sistema corrotto appare così: Trump possiede azioni Nvidia, loro danno 25 milioni per la sua ballroom e lui fa riassumere Huang. La nostra sicurezza nazionale non può essere sacrificata per favori e profitti", afferma Chris Van Holle, il senatore del Maryland che è lo sfidante di Schumer per l'elezione a leader della maggioranza, con il sostegno di un gruppo senatore progressisti, tra i quali diversi neoeletti come Abdul El Sayed. Oltre alle audizioni previste nelle ultime settimane di maggioranza repubblicana, i democratici si preparano ad allargare le inchieste dopo aver preso il controllo del Congresso il prossimo gennaio, per indagare se Trump e membri della sua amministrazione abbiamo ottenuto benefici personali dagli affari di Nvidia in Asia e se siano stati negligenti nell'impedire alla Cina l'accesso ai chip avanzati. Nel mirino anche le decisioni del segretario al Commercio Howard Lutnick, in particolare se le sue azioni da segretario al Commercio siano state in qualche modo influenzate dal fatto che la società di famiglia Cantor Fitzgerald, ora amministrata dal figlio, gestisce oltre un miliardo di azioni Nvidia a nome dei suoi clienti. Interessante infine notare che tra i repubblicani che criticano Trump figuri Newt Gingrich, l'ex Speaker della Camera che è sempre stato un alleato del tycoon. "C'è qualcosa di profondamente sbagliato nel fatto che Huang che aveva una relazione con una spia comunista cinese e aiutava la Cina ad avere un enorme numero di chip avanzati quando questo era specificatamente contro la politica degli Usa, ora ritorni come Ceo della società che produce i chip più avanzati del mondo". "Il Congresso deve veramente scavare questa cosa come un problema di sicurezza nazionale di enormi dimensioni e anche un significativo fallimento della burocrazia federale", conclude Gingrich.

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