Nuove minacce hacker contro Tajani: “Prima o poi ricompensa arriva”

(Adnkronos) – "Da noi la selezione all'ingresso è severa. Scegliamo con cura i nostri "clienti", e chiunque si sia trovato, o si troverà, in questo "elenco d'onore" deve accettare il fatto che, prima o poi, la sua "ricompensa" arriverà. È solo una questione di tempo. Ciascuno è responsabile delle proprie azioni. Tutto sarà NoName057(16)". Così recita un post sul profilo Telegram del collettivo filorusso che dedica un lungo messaggio al ministro degli Esteri Antonio Tajani e alla sua reazione dopo aver comunicato di essere stato oggetto di attacchi da parte dei cyber criminali, con dati personali pubblicati sul dark web.

"Le autorità stanno valutando il carattere della minaccia", fanno sapere fonti della Farnesina, commentando le nuove minacce mosse al ministro degli Esteri. Il post su Telegram visionato da Adnkronos è intitolato 'rubrica Risposta al lettore' e indirizzato al ministro chiamato sarcasticamente Antosha, ed è accompagnato da tre immagini (una delle quali, falsa, raffigura il ministro con una minigonna). Nel post si legge che "abbiamo notato la forte reazione riguardo alla pubblicazione dei tuoi dati all'interno del progetto "Tribunal NoName057(16)" e abbiamo letto le tue dichiarazioni: 'La mia reazione è molto semplice: non mi lascerò intimidire per nessun motivo. Continuerò a lavorare per difendere il mio ministero e l'Italia', scrivi. In realtà, persino gli italiani hanno capito che non li difendi affatto". Il collettivo accusa il ministro di essere "molto più interessato a fare gli interessi di Israele o a discutere di quale sia la donna ideale da scegliere come moglie. Spoiler: 'meno appariscente, con la gonna più lunga' – la ritieni più affidabile e seria – e qui esprimiamo tutta la nostra sincera solidarietà a tua moglie, Brunella", continua il post. "Persino i tuoi alleati di coalizione mettono ormai in dubbio la tua capacità di gestire efficacemente la politica estera. Commetti errori troppo spesso e prendi decisioni del tutto sfasate rispetto alla situazione reale", scrivono ancora i filorussi, che citano una dichiarazione di Tajani: "La ragione politica per cui sono diventato un bersaglio è la nostra posizione sull'Ucraina: proteggere la libertà di uno Stato sovrano, difendere chiaramente la democrazia e l'indipendenza della nazione". Nel post di Noname poi si legge che "stagnazione economica, scuole fatiscenti, rincari del gas, dei costi di produzione e delle bollette elettriche: ecco qual è il vero risultato della 'tua posizione sull'Ucraina'". Allo stesso tempo, "a Kiev non importa un fico secco di te; per loro sei solo una mucca da mungere, ma sappiamo tutti che fine fa una mucca da mungere prima o poi… Ah, giusto, un momento, non è poi così grave", scrivono ancora, ironizzando sull'aiuto di Kiev contro gli attacchi filorussi: "Adesso gli italiani possono davvero sentirsi in ottime mani". Verso la fine del messaggio, i filorussi fanno riferimento a una delle foto pubblicate su Telegram, in cui il ministro è fotografato con un cane in braccio: "Siamo felici che la tua famiglia abbia preso un nuovo cane, nella foto sembri molto felice. Dovresti ritirarti a vita privata in tutta tranquillità, passeggiare al parco, comprare gonne lunghe a tua moglie, mangiare un'ottima pizza romana", scrivono, prima di concludere con la minaccia diretta al ministro.

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