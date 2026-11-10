Nazionale, Zaniolo lascia il ritiro per motivi personali: cos’è successo

(Adnkronos) – "Motivi personali". Imprecisati. L'attaccante dell'Udinese Nicolò Zaniolo ha lasciato così, questa mattina, il ritiro della Nazionale al centro tecnico federale di Coverciano. Il calciatore non farà più parte del gruppo azzurro durante la sosta, saltando di conseguenza gli impegni di Nations League contro Francia e Belgio, rispettivamente il 12 novembre a San Siro e il 15 a Bruxelles. Ma cos'è successo? La Nazionale è ormai una vera maledizione per Zaniolo, che non veste la maglia azzurra da tre anni. La sua ultima presenza è datata 24 marzo 2024, 76 minuti in amichevole contro l’Ecuador: il commissario tecnico azzurro era allora Luciano Spalletti, che poco dopo lo avrebbe lasciato fuori dall’Europeo. Il 27enne, che tra l'altro era tra i dubbi di formazione del ct Mancini per la sfida contro i Bleus di Zidane (con buone possibilità di partire titolare), vede così allontanarsi – ancora una volta – la possibilità di tornare in campo con l'Italia. Una maglia, quella azzurra, vestita per la prima volta anni fa proprio grazie all'opportunità data da Mancini a soli 19 anni.

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