(Adnkronos) – Marco Bezzecchi trionfa nella gara sprint del Gran Premio di Valencia. Il pilota dell'Aprilia si è imposto davanti al compagno di scuderia Jorge Martin e lo ha scavalcato al secondo posto nella classifica mondiale alle spalle di Marc Marquez, già sicuro del titolo iridato e protagonista al via della corsa con la sua moto che ha preso fuoco. Domani lo spagnolo della Ducati, 10 volte iridato, correrà l'ultima gara della carriera. Questo l'ordine d'arrivo della sprint del Gp di Valencia. 1 Marco Bezzecchi 2 Jorge Martin +2.924 3 Enea Bastianini +3.759 4 Ai Ogura +3.946 5 Fabio Di Giannantonio +5.062 6 Alex Marquez +5.375 7 P.edro Acosta +8.030 8 Brad Binder +9.404 9 Pol Espargarò +10.664 10 Joan Mir +11.365 11 Fabio Quartararo +11.959 12 Diego Moreira +12.534 13 Marc Marquez +12.697 14 Luca Marini +13.081 15 Johann Zarco +13.210. La classifica piloti MotoGp: 1 Marc Marquez (Ducati) 439 2 Marco Bezzecchi (Aprilia) 406 3 Jorge Martin (Aprilia) 405 4 Pedro Acosta (Ktm) 318 5 Ai Ogura (Aprilia) 315 6 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 303 7 Raul Fernandez (Aprilia) 283 8 Alex Marquez (Ducati) 208 9 Francesco Bagnaia (Ducati) 173 10 Enea Bastianini (Ktm) 159.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)