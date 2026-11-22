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Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio del Portogallo, ma la festa è di Marc Marquez. Il pilota della Ducati ha chiuso ottavo al traguardo, conquistando i punti che gli servivano per conquistare il Mondiale di MotoGp nonostante il secondo posto dell'altra Aprilia di Jorge Martin, primo degli inseguitori. Ecco ordine d'arrivo e nuova classifica del Mondiale Piloti. Ecco l'ordine d'arrivo del Gp di Portogallo: 1. Marco Bezzecchi 2. Jorge Martin +3.845 3. Raul Fernandez +5.711 4. Fabio Di Giannantonio +8.828 5. Ai Ogura +10.305 6. Fermin Aldeguer +14.107 7. Brad Binder +17.465 8. Marc Marquez +18.162 9. Luca Marini +18.599 10. Iker Lecuona +22.275 11. Enea Bastianini +24.028 12. Fabio Quartararo +25.059 13. Jack Miller +25.746 14. Alex Rins +33.146 15. Franco Morbidelli +34.495 16. Pol Espargaro +34.724 17. Jake Dixon +34.951 18. Augusto Fernandez +1:03.917 La classifica Piloti di MotoGp: 1 Marc Marquez (Ducati) 439 2 Jorge Martin (Aprilia) 396 3 Marco Bezzecchi (Aprilia) 394 4 Pedro Acosta (KTM) 315 5 Ai Ogura (Aprilia) 309 6 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 298 7 Raul Fernandez (Aprilia) 283 8 Alex Marquez (Ducati) 204 9 Francesco Bagnaia (Ducati) 173 10 Enea Bastianini (KTM) 152 11 Fermin Aldeguer (Ducati) 139 12 Brad Binder (KTM) 127 13 Luca Marini (Honda) 124 14 Fabio Quartararo (Yamaha) 85 15 Diogo Moreira (Honda) 78 16 Franco Morbidelli (Ducati) 71 17 Johann Zarco (Honda) 63 18 Jack Miller (Yamaha) 34 19 Joan Mir (Honda) 33 20 Alex Rins (Yamaha) 31 21 Iker Lecuona (Ducati) 25 22 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 18 23 Maverick Vinales (KTM) 17 24 Augusto Fernandez (Yamaha) 6 25 Pol Espargarò (KTM) 5 26 Somkiat Chantra (Honda) 3 27 Takaaki Nakagami (Honda) 3 28 Jake Dixon (Honda) 2

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