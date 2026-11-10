Montagna bianca italiana, clientela straniera spinge stagione invernale 2026/2027, per italiani 1.573 euro spesa media settimana bianca a persona

(Adnkronos) – L’inverno 2026/2027 sarà, per la montagna bianca italiana, una stagione che l’Osservatorio italiano del turismo montano di JFC definisce 'di valico': non tanto per una svolta epocale nei numeri di presenze e fatturato, quanto perché assegna definitivamente alla montagna bianca un ruolo diverso rispetto al solo sport, facendola entrare tra i prodotti turistici leisure. La destinazione, intesa come semplice luogo geografico, perde centralità a favore di ciò che consente di fare e di vivere: si abbassa la fedeltà alla località e cresce il nomadismo turistico. Sullo sfondo convivono tendenze opposte – prenotazioni con largo anticipo e prenotazioni sotto data, settimane bianche per gli stranieri e soggiorni brevi per gli italiani – e un tema che quest’anno emerge con forza: il risparmio. “L’inverno 2026/2027 sarà una stagione positiva, ma a due velocità – afferma Massimo Feruzzi, ceo di JFC e responsabile dell’Osservatorio italiano del turismo montano – le presenze complessive cresceranno del +4,1%, ma esclusivamente grazie alla clientela straniera, in aumento del +5,7%, mentre le presenze italiane caleranno del -3,4%, con le famiglie che arretrano del -7,4%. Il fatturato complessivo della filiera della Montagna Bianca Italiana raggiungerà i 12 miliardi e 836 milioni di euro, con un incremento del +5,2% rispetto al consuntivo della passata stagione, sostenuto anche dall’aumento dei prezzi. Il desiderio di neve resta altissimo – il 70% degli italiani intende fare una vacanza in montagna – ma la scelta è sempre più ponderata, attenta al prezzo e legata all’ultimo momento: ad oggi, di questi, ha già prenotato il 34,4%”.

Capodanno, il vero sold out

Dal 30 dicembre al 3 gennaio le destinazioni alpine ed appenniniche vivranno il loro vero sold out annuale: piste affollate, ristoranti full, alberghi, ville e appartamenti a prezzi altissimi, après-ski presi d’assalto. Positive anche le attese per l’Epifania e per il Carnevale, che il 34,5% degli operatori giudica ottimo, mentre per il Natale il 16,7% degli operatori prevede un andamento scarso. Preoccupano invece le settimane bianche: un operatore su tre esprime forte timore, a conferma della tendenza verso soggiorni sempre più brevi. Nel complesso, il 62,7% degli operatori giudica positiva la stagione.

Italiani in difficoltà, stranieri sempre più protagonisti

Il quadro economico pesa sulle famiglie italiane: ad ottobre l’inflazione è salita al 5,4% e a settembre l’indice di fiducia dei consumatori è sceso a 91,2 punti. Gli italiani non rinunciano alla neve, ma cercano di risparmiare: pranzo al sacco al posto del rifugio, appartamento invece dell’hotel, skipass plurigiornaliero invece del settimanale. Cresce invece la clientela internazionale: in tre stagioni l’indice di internazionalizzazione è passato dal 44,9% al 51,4%. I maggiori flussi sono attesi dalla Polonia (indicata dal 23,2% degli operatori), dalla Germania (13,9%) e dalla Repubblica Ceca (13,6%), mentre i maggiori indici di crescita arriveranno da Polonia, Repubblica Ceca e Stati Uniti. Gli ospiti stranieri soggiorneranno mediamente 6,4 notti, gli italiani 4,1.

Il timore per la neve e l’incognita El Niño

Gli italiani sono preoccupati per la riduzione della neve naturale: su una scala da 1 a 10 il livello medio di preoccupazione è pari a 7,95 e il 65,2% indica un valore tra 8 e 10. Sulla prima parte della stagione pesa inoltre l’incognita di El Niño, che secondo diversi studi internazionali sarà il più intenso registrato dal 1950: certa la sua presenza, ancora impossibile prevedere come inciderà su temperature e precipitazioni nevose nelle singole destinazioni.

Dallo sport alla dimensione ludica

La montagna d’inverno si vive sempre meno come solo sport e sempre più come esperienza ludica. L’Osservatorio individua due tendenze: la 'tropicalizzazione', cioè il trasferimento nella stagione fredda di abitudini estive – terrazze, pause al sole, pranzi e aperitivi all’aperto – e la 'festivalizzazione', con eventi, show e festival musicali ai piedi delle piste per intercettare nuovi pubblici. Cambia anche il modo di viaggiare: la montagna diventa tappa di itinerari invernali in auto e le piccole località autentiche, se collegate a un grande carosello, vincono sulla grande 'stazione alveare'.

Noleggio e tempo trascorso sulla neve

Il noleggio di attrezzature sportive si conferma una scelta diffusa: le attrezzature noleggiate rappresenteranno il 64,2% del totale circolante sulle piste. Gli sciatori italiani trascorreranno in montagna in media 21,9 giornate (-9,1% rispetto alla scorsa stagione), di cui 18,8 dedicate allo sci, con 4 ore e 20 minuti al giorno sugli sci.

Generazioni a confronto: i Millennials sono i più legati alla neve

Il confronto tra quattro generazioni di italiani mostra un risultato chiarissimo: la Gen Y ha il valore più alto in tutti gli indicatori considerati. I Millennials prevedono di trascorrere in montagna in media 9,50 giorni, oltre due in più rispetto alle altre generazioni (Gen Z 7,41, Baby Boomers 7,14, Gen X 7,13), sciano 4,75 ore al giorno e il 41,3% ha già prenotato la vacanza, anche per la presenza di figli e dei calendari scolastici. La Gen Z ha una forte propensione allo sci (4,11 ore al giorno) ma decide più tardi: solo il 26,1% ha già prenotato. Gen X e Baby Boomers mostrano invece un profilo più stabile e tradizionale, legato alla settimana sulla neve, con sessioni di sci più brevi. La preoccupazione per la riduzione della neve è alta in tutte le generazioni, sempre sopra 7 su 10, e raggiunge il valore massimo proprio tra i Millennials (8,34).

Le discipline sportive sulla neve

Dopo anni di crescita cala leggermente il numero degli italiani che praticano almeno una disciplina sportiva sulla neve: nell’inverno 2026/2027 saranno 4 milioni 271 mila, 8.500 in meno rispetto alla scorsa stagione. E' la prima flessione nel periodo post Covid, legata soprattutto al costo della vacanza per le famiglie e all’abbandono dello sci da parte di una quota di Baby Boomer. Stabile lo sci alpino (2.588.500 praticanti), in calo lo snowboard (-15,3%) e lo scialpinismo (-3,9%), in crescita il freestyle (+14,4%) e le altre discipline (+57,1%).

Prezzi e costi della settimana bianca

Trascorrere un soggiorno invernale sulla neve costerà, nell’inverno 2026/2027, in media il 5,6% in più rispetto allo scorso inverno. Gli aumenti più elevati riguardano i week end ed i periodi di alta stagione negli alberghi (+8,2%) ed i servizi di bar e ristorazione (+7,9%); le camere ed i servizi alberghieri crescono del +6,6%, gli skipass del +4,6%, le scuole di sci del +3,4%, mentre le settimane bianche restano quasi stabili (+0,8%). Per una settimana bianca, la spesa media di un adulto sarà di 1.573 euro (+1,8%), mentre una famiglia di tre persone spenderà circa 4.101 euro (+2,1%). Un week end sulla neve comporterà un costo medio di 669 euro per un adulto (+7,6%) e 1.899 euro per una famiglia (+7,1%).

L’economia della Montagna bianca italiana

Il settore dell’ospitalità rimane la principale voce di fatturato del comparto con 6,39 miliardi di euro (+7,4%), seguito dai servizi sportivi e impiantistici (4,99 miliardi, +3,3%) e dalle attività di ristorazione, commercio e intrattenimento (1,46 miliardi, +2,6%). Complessivamente, la filiera raggiungerà 12 miliardi e 836 milioni di euro (+5,2%). La stagione invernale vale il 59,6% del fatturato annuo delle imprese della filiera (impianti di risalita esclusi), contro il 69,1% del 2019.

Ranking delle destinazioni e dei demani 2026/2027

Anche quest’anno l’Osservatorio JFC ha stilato le classifiche delle località più amate. Cortina d’Ampezzo si conferma la Destinazione Bianca dell’Anno, seguita da Madonna di Campiglio e da Bormio, che sale di quattro posizioni. Cortina d’Ampezzo primeggia anche come località 'più famosa', 'più trendy' e con le 'migliori piste', mentre Madonna di Campiglio vince come località 'family' e 'con più servizi'. Bormio è la più 'green', Predazzo la più 'accessibile', Corvara la preferita per l’accoglienza alberghiera. Tra i demani sciabili, il primato passa all’Alta Badia, seguita dalla SkiArea Madonna di Campiglio e da Livigno. L’Alta Badia vince anche la categoria 'migliori impianti di risalita', mentre la SkiArea Madonna di Campiglio si distingue per le 'migliori piste' e la 'migliore sicurezza'. Il Cervino Ski Paradise si conferma il demanio con la migliore “garanzia di innevamento” e la Val di Fassa quello con il 'miglior rapporto qualità-prezzo'.

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