Milano, omicidio di Gianluca Ibarra alla stazione Certosa: altri 5 arresti

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Altri cinque giovani sono stati arrestati oggi dalla polizia per l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso il 26 maggio scorso alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. Sale così a dodici il numero totale degli arrestati. Gli ultimi cinque sono tre peruviani, un ecuadoriano e un italiano, di età compresa tra i 19 e i 23 anni. I cinque sono tutti ritenuti autori materiali dell’accoltellamento mortale. Quattro di loro sono stati rintracciati questa mattina nelle loro case nelle province di Milano e Monza. Il quinto, di nazionalità italiana, è irreperibile. L’ipotesi è che sia fuggito in Perù, Paese di origine della famiglia. I cinque, come gli altri sette già rintracciati nei mesi scorsi, farebbero parte dei Latin King. L’omicidio, però, non sarebbe scaturito nell’ambito di uno scontro tra gang rivali, dal momento che la vittima, suo fratello e l’amico che era con loro non sembrano appartenere a nessun contesto criminale organizzato. In casa dei quattro arrestati sono stati trovati e sequestrati i vestiti indossati il giorno dell’accoltellamento e una pistola scacciacani. Sequestrati anche i telefoni cellulari, su cui verranno fatti accertamenti. Proseguono le indagini per risalire agli ultimi cinque ragazzi che erano presenti alla stazione di Milano Certosa la sera del 26 maggio.

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