Michael Cavalieri finalista al Festival Internazionale del Cinema di Salerno con “Sulfur Road”, il film sui bambini delle miniere siciliane

La storia dei bambini siciliani costretti a lavorare nelle miniere di zolfo approda al Festival Internazionale del Cinema di Salerno. Il lungometraggio indipendente “Sulfur Road”, scritto, diretto e interpretato da Michael Cavalieri, è stato selezionato tra i finalisti dell’80ª edizione della manifestazione cinematografica, in programma dal 23 al 28 novembre 2026.

Un riconoscimento importante per un’opera che riporta alla luce una delle pagine più dolorose della storia siciliana, profondamente legata anche al territorio nisseno e al suo passato minerario. Il film racconta infatti le condizioni di vita dei cosiddetti “carusi”, bambini e ragazzi impiegati nelle miniere di zolfo, costretti a sopportare fatiche disumane e privazioni in un contesto segnato dalla povertà e dallo sfruttamento.

Attraverso una narrazione che intreccia ricostruzione storica e vicende umane, Cavalieri restituisce voce e dignità a quei giovani lavoratori, raccontandone le sofferenze, il coraggio e la capacità di resistere a condizioni di vita estremamente difficili.

La selezione assume un significato particolare anche alla luce del tema scelto per l’edizione 2026 del festival, “Transizioni: Il Cinema che Rigenera il Futuro”. Un filo conduttore che trova nel racconto di “Sulfur Road” un’occasione di riflessione sulla memoria storica, sui diritti e sui cambiamenti sociali.

La pellicola sarà proiettata al Cine-Teatro Augusteo di Salerno e concorrerà ai riconoscimenti della manifestazione, tra cui il Premio del Pubblico e il Gran Trofeo Golfo di Salerno “Ignazio Rossi”.

«Ricevere un riconoscimento per Sulfur Road in occasione dell’80° anniversario di un’istituzione leggendaria come il Salerno International Film Festival è un onore straordinario – ha dichiarato Michael Cavalieri –. Questo film è un’opera d’amore dedicata al ricordo dei bambini delle miniere siciliane. Portare la loro storia sul grande schermo in Italia, soprattutto con un tema incentrato sulla rigenerazione del futuro, significa tutto per il cast e la troupe».

Fondato nel 1946, il Festival Internazionale del Cinema di Salerno rappresenta uno degli appuntamenti storici del panorama cinematografico italiano, offrendo spazio anche alle produzioni indipendenti e alle opere provenienti da diversi Paesi.

Per “Sulfur Road”, la partecipazione alla manifestazione costituisce una nuova occasione per far conoscere al pubblico internazionale una vicenda che appartiene alla memoria collettiva della Sicilia e, in particolare, delle comunità cresciute attorno all’industria estrattiva dello zolfo.

Gli orari delle proiezioni e le informazioni per assistere al film saranno comunicati attraverso i canali ufficiali del festival.