(Adnkronos) – “L'intervento di oggi si focalizza sul descrivere quali siano le forze che stanno cambiando il nostro scenario operativo. Tutta la componente legata all'intelligenza artificiale e la strumentalizzazione di agenti per perseguire attacchi informatici sta decisamente cambiando le carte in tavola. Oggi parliamo di un nuovo paradigma di cybersecurity che non parte dagli aspetti strettamente tecnologici per rispondere a questo tipo di minacce, ma parte proprio dalla semantica degli agenti, per poi costruire sopra tutto ciò che è l'architrave tecnologico da mantenere. Il fine ultimo è rispondere alla velocità di attacco e alla magnitudine delle minacce, riuscendo al contempo a sviluppare una capacità continua di innovazione in ambito cybersecurity, che non è una componente semplice”. Lo ha dichiarato Daniele Mancini, EMEA Field CISO di Fortinet, intervenendo in occasione della Convention CTO Italy di Brightstar svoltasi a Roma e dedicata al “Cambiamento tecnologico e culturale”, un appuntamento nato per mettere a confronto prospettive diverse, comprendere le trasformazioni in corso e tradurle in scelte concrete per il futuro dell'azienda.

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