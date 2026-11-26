(Adnkronos) – Il Regno Unito si prepara a un confronto sempre più aspro con la Russia e rafforza le proprie difese, dalla sicurezza interna alla capacità di risposta delle forze armate. Il ministero della Difesa ha contattato circa 100mila riservisti, per la prima volta dalla Guerra Fredda. Una misura che si aggiunge all'allarme dei servizi segreti per il rischio di sabotaggi, ai timori di ingerenze politiche e alle indicazioni rivolte ai cittadini perché si dotino di kit di emergenza. Londra considera sempre più concreta la minaccia russa, anche alla luce del ruolo di primo piano recitato nel sostegno militare a Kiev. Il Regno Unito continua a fornire all'Ucraina armi, sistemi di difesa e finanziamenti, una scelta che lo colloca direttamente in aperta sfida con Mosca. E la crisi rischia di estendersi anche ad altri teatri, a partire da quello libico. I venti della guerra ucraina hanno infatti soffiato forte negli ultimi giorni proprio in direzione del Mediterraneo. Domenica scorsa Kiev ha rivendicato un attacco con droni navali contro due imbarcazioni russe nel porto di Bengasi, nell'est della Libia: la corvetta Merkury e la nave cargo Angara, che secondo l'intelligence ucraina trasportava armamenti. L'operazione ha colpito un'area strategica per Mosca, che mantiene stretti rapporti con le forze dell'est guidate da Khalifa Haftar. Alcune ricostruzioni indicano la presenza di personale ucraino nell'ovest libico e ipotizzano una collaborazione con attori occidentali. L'analista Jalel Harchaoui ha indicato come plausibile un coinvolgimento di Paesi occidentali, tra cui il Regno Unito, anche se un ruolo diretto dell'intelligence britannica nell'attacco non è stato confermato. Il sostegno britannico all'Ucraina resta il principale fattore di tensione con il Cremlino. Dall'inizio dell'invasione russa, Londra ha stanziato 16,5 miliardi di sterline in aiuti militari e si è impegnata a garantire almeno tre miliardi l'anno fino al 2030-2031. Le forniture comprendono missili, come gli Storm Shadow, sistemi di difesa aerea e lanciatori RapidRanger. Il governo ha inoltre annunciato nuovi accordi per aumentare la produzione di droni destinati alle forze ucraine e partecipa, insieme alla Francia e agli altri alleati, alla definizione di future garanzie di sicurezza per Kiev. L'impegno di Londra ha ripercussioni evidenti proprio sul fronte interno, dove si moltiplicano i segnali che sembrano indicare che Mosca e Londra viaggiano spedite verso un 'redde rationem'. La notizia odierna sui riservisti è solo l'ultima di una lunga serie. Il ministero della Difesa ha contattato circa 100mila ex militari della riserva strategica, chiedendo loro di aggiornare i propri dati e di indicare disponibilità, competenze e attività attuali, in vista di un possibile richiamo in caso di grave crisi. Le autorità britanniche si sono affrettate a precisare che non è in corso una mobilitazione, ma si tratta di verificare la capacità di ampliare rapidamente gli organici delle forze armate. Tra le minacce che più preoccupano Londra ci sono senza dubbio le operazioni di sabotaggio attribuite a Mosca, che potrebbero colpire non soltanto obiettivi militari, ma anche aziende e strutture coinvolte nel sostegno britannico all'Ucraina. Secondo i media britannici, proprio per questo la Raf sta rivedendo le procedure di protezione delle proprie basi: alcuni velivoli vengono trasferiti di notte in hangar e ricoveri protetti per ridurre il rischio di attacchi con droni. Tra le misure allo studio ci sarebbe anche l'installazione di reti anti-drone intorno agli aerei che non possono essere messi al riparo.

La preparazione riguarda anche i cittadini. Le autorità britanniche hanno invitato le famiglie a predisporre kit di emergenza e scorte sufficienti ad affrontare almeno 72 ore di interruzione dei servizi essenziali. Tra i beni consigliati figurano acqua, alimenti non deperibili, medicinali, torce, batterie, una radio e caricabatterie portatili. Un altro punto di attrito nella guerra di nervi tra Mosca e Londra è rappresentato dalla presenza russa nel Mare del Nord e nella Manica. La Royal Navy ha intensificato negli ultimi mesi il controllo delle navi da guerra russe e della cosiddetta Flotta ombra, utilizzata per trasportare petrolio e aggirare le sanzioni occidentali. Secondo il ministero della Difesa, nei primi otto mesi del 2026 le attività di monitoraggio delle unità russe sono aumentate del 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il 10 novembre, inoltre, la Royal Navy ha annunciato un investimento da 90 milioni di sterline per Atlantic Net, un sistema di sorveglianza subacquea per individuare attività sospette e seguire i movimenti dei sottomarini russi. Ai timori per sabotaggi e attività navali si aggiunge il dossier sulle interferenze politiche. Il primo ministro, Andy Burnham, ha definito "inconcepibile" ritenere che Mosca non abbia cercato di influenzare il referendum sulla Brexit. Il governo, tuttavia, ha precisato che non sono emerse prove di tentativi di interferenza riusciti. Proprio il rapporto con l'Europa è stato al centro del summit Ue-Regno Unito di venerdì scorso a Bruxelles, nel quale le due parti hanno rilanciato il percorso di riavvicinamento post-Brexit. Accordi che hanno segnato un primo passo formale nel riavvicinamento tra Londra e Bruxelles e che, sul piano strategico, puntano a rafforzare la risposta europea alla minaccia di Mosca.

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