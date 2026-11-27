Per gli investigatori sarebbe l’autore dei falsi allarmi bomba che, da dicembre 2025 sino allo scorso 30 aprile, si sono registrati a Catania. Nei guai è finito un 26enne, a cui è stato notificato un avviso di conclusione delle indagini per i reati di interruzione di un pubblico servizio, procurato allarme presso l’autorità e illegale fabbricazione e detenzione di materiale destinato alla composizione o alla fabbricazione di congegni esplodenti. Le indagini della Digos, coordinate dalla Procura etnea, sono scattate dopo il rinvenimento al Centro di meccanizzazione postale (Cmp) e nella filiale Dhl Express etnei di pacchi sospetti, “appositamente confezionati per diffondere il panico” spiegano gli investigatori. A ogni episodio (ben nove segnalazioni per un totale di 17 scatole), infatti, era scattata l’evacuazione degli stabilimenti e l’attivazione delle misure di sicurezza, con intervento del nucleo Artificieri della Polizia di Stato e dei vigili del fuoco, dopo che i rilevatori dei centri postali di smistamento avevano segnalato la possibile presenza di ordigni in alcuni pacchi. Tuttavia al termine degli interventi degli artificieri ogni volta è stata accertata l’assenza all’interno dei pacchi di sostanze esplosive e la presenza, al contrario, di congegni simili esteriormente a una bomba ma del tutto innocui e di un elemento elettronico riscaldante utile a produrre l’annerimento dell’etichetta del pacco stesso (che risultava così illeggibile) fondamentale per tracciare la spedizione (dal punto di deposito a tutti i passaggi successivi). Le indagini – partite dall’analisi dei rilievi effettuati dal nucleo Artificieri e dalla Polizia scientifica – si sono sviluppate attraverso l’acquisizione dei sistemi di video sorveglianza, in modo da risalire a ritroso al percorso fatto dai pacchi dal momento della spedizione, consentendo di individuare il 26enne. A suo carico è stato emesso un decreto di perquisizione e nella sua abitazione gli agenti della Digos, insieme agli artificieri e al personale della Polizia scientifica, hanno ritrovato diverso materiale che il giovane avrebbe utilizzato per il confezionamento dei pacchi, oltre a una scatola già confezionata e pronta per la successiva spedizione. (Loc/Adnkronos)