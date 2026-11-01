Governo, Meloni: “concentrata a chiedere altro mandato, Quirinale non in miei piani”

“Sono totalmente concentrata a chiudere bene questo mandato ea chiedere agli italiani di confermarmi la loro fiducia per altri cinque anni. Il Quirinale non è nei miei piani. Detto questo, non si capisce perché deve fare scandalo l’idea che una personalità di cultura conservatrice possa un giorno ambire a quel ruolo”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , nel libro di Bruno Vespa ‘Storia della Seconda Repubblica. Da Berlusconi a Meloni , da Prodi a Schlein’, in uscita lunedì 2 novembre da Mondadori-RAI libri
di Redazione 3 Dom, 01/11/2026 - 12:09