‘La sicurezza ci sta a Cuore’, Poste Italiane installa 800 defibrillatori in tutta Italia

(Adnkronos) – Poste Italiane ha lanciato il più grande progetto nazionale di cardioprotezione aziendale, 'La Sicurezza ci sta a Cuore'. Attraverso l’installazione di 800 defibrillatori in 242 sedi in tutto il Paese – informa una nota – il Gruppo guidato dall’Ad Matteo Del Fante e dal Dg Giuseppe Lasco ha messo in campo il piano di primo soccorso cardiaco più esteso finora mai realizzato nel settore privato. I dispositivi – si legge – possono analizzare automaticamente il ritmo cardiaco e accompagnare il soccorritore nelle diverse fasi dell’intervento attraverso indicazioni vocali, rendendo più semplice l’esecuzione delle procedure anche per chi non possiede specifiche competenze mediche. (Video) L’investimento, che rientra nella strategia di protezione e prevenzione adottata da Poste Italiane a tutela dei suoi dipendenti, ha comportato il posizionamento di macchine semiautomatiche con controllo remoto che, in caso di emergenza, riducono in modo significativo i rischi connessi ad un arresto cardiaco. Particolarmente significativo l'impatto a livello territoriale: i defibrillatori installati, infatti, saranno registrati presso le Centrali Operative del 118, andando così a potenziare la rete regionale dei dispositivi salvavita. La disponibilità di un defibrillatore nelle immediate vicinanze può essere determinante in caso di arresto cardiaco, quando la rapidità dei soccorsi è uno degli elementi fondamentali per aumentare le possibilità di sopravvivenza. L’installazione dei defibrillatori è accompagnata da un piano di formazione che coinvolge circa 9.500 dipendenti che fanno parte delle squadre di emergenza del Gruppo, e sessioni informative per circa 35 mila risorse. Numeri importanti – conclude la nota – che danno atto della sensibilità del gruppo Poste Italiane nel voler mettere al centro la salute delle proprie persone.

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