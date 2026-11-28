(Adnkronos) – "La storia di Luisa Miller? Un femminicidio allo stato puro". Davide Livermore non ha dubbi sulla chiave di lettura del capolavoro di Giuseppe Verdi che mercoledì 2 dicembre inaugura la stagione lirica 2026/27 del Teatro di San Carlo di Napoli. Una tragedia ottocentesca che, nella visione del regista, parla direttamente al presente, mettendo al centro la violenza sulle donne, i rapporti di potere e la sopraffazione esercitata sulle scelte individuali. L'opera, composta nel 1849 su libretto di Salvadore Cammarano tratto da "Intrigo e amore" di Friedrich Schiller, torna così sul palcoscenico dove debuttò l'8 dicembre di quell'anno. Una scelta dal forte valore simbolico per il teatro napoletano, che si prepara a celebrare nel 2027 i 290 anni dalla fondazione, avviando il percorso verso il traguardo dei tre secoli di storia. La nuova produzione porta la firma di Livermore, che torna al San Carlo dopo avervi debuttato come regista nel 1999. A dirigere Orchestra e Coro sarà Daniel Oren, che assume proprio in questa occasione l'incarico di direttore principale del teatro. Un ritorno particolarmente significativo per il maestro israeliano, legato alle compagini napoletane dai suoi primi successi italiani negli anni Ottanta e Novanta. "Orchestra e coro sono molto cresciuti, insieme lavoriamo sui colori della musica e sull'approfondimento psicologico dei protagonisti", ha spiegato Oren, definendo "Luisa Miller" un passaggio fondamentale nell'evoluzione artistica di Verdi. La lettura di Livermore parte da un'immagine precisa: "Christina's World", il celebre dipinto realizzato nel 1948 da Andrew Wyeth e conservato al Museum of Modern Art di New York. La tela raffigura una giovane donna distesa su un prato, in un paesaggio isolato e apparentemente immobile. "Guardandola bene, la ragazza striscia sull'erba. Per questo la mia Luisa è paraplegica, ha difficoltà a muoversi", racconta il regista. Una condizione che rende ancora più evidente la vulnerabilità della protagonista e il suo rapporto con chi esercita potere su di lei. "Il suo dramma è più forte quando le tolgono le stampelle e lei è costretta a reggersi al braccio del suo nemico". La scena si muove nell'universo pittorico americano del Novecento, tra paesaggi rurali, abitazioni isolate e una brughiera selvaggia che invade anche gli ambienti interni. Le scene sono di Eleonora Peronetti e Paolo Gep Cucco, i costumi di Giusi Giustino, le luci di Nicolas Bovey e il video design di D-Wok. Al centro della vicenda c'è l'amore tra Luisa, figlia del musicista Miller, e Rodolfo, figlio del potente conte di Walter. Un sentimento ostacolato dalle convenzioni sociali e dagli intrighi di chi vuole imporre al giovane un matrimonio con la duchessa Federica. Quando Miller viene arrestato, Luisa è costretta a scrivere una lettera nella quale dichiara falsamente di amare un altro uomo, pur di salvare il padre. Rodolfo, convinto di essere stato tradito, arriverà ad avvelenare la ragazza e sé stesso. Una conclusione tragica nella quale Livermore individua il peso di una violenza che si consuma dentro le relazioni familiari e sociali. "Se si fosse ascoltato di più Verdi, non ci sarebbe stato bisogno di Freud per capire i rapporti padre-figlio", osserva il regista, sottolineando la modernità dell'indagine psicologica contenuta nella partitura. Un aspetto evidenziato anche da Oren: "È il punto di passaggio dal primo periodo, i cosiddetti anni di galera, verso la prima maturità di titoli come Rigoletto e Traviata". Con quest'opera Verdi comincia infatti a spostare l'attenzione dai grandi scenari storici ai conflitti privati, alle passioni e alle contraddizioni dei rapporti umani. Anche l'orchestra acquista un ruolo più autonomo e raffinato, contribuendo direttamente alla costruzione del dramma. La serata inaugurale vedrà Mariangela Sicilia nel ruolo di Luisa, Piotr Beczała in quello di Rodolfo, Michele Pertusi come conte di Walter e George Petean nei panni di Miller. Marko Mimica interpreterà Wurm. Nelle recite successive si alterneranno Aviva Fortunata, Stefan Pop, Gabriele Sagona, Franco Vassallo e Abramo Rosalen. Completano il cast Martina Belli, Angela Schisano e Seungho Lee. Sono previste otto rappresentazioni, con l'anteprima riservata agli under 30 il primo dicembre alle 19. L'inaugurazione sarà dedicata anche alla memoria di Gianandrea Gavazzeni, a trent'anni dalla scomparsa. Il direttore, protagonista per circa tre decenni della vita musicale del San Carlo, fu tra gli interpreti più importanti proprio di "Luisa Miller". La prima del 2 dicembre sarà trasmessa in diretta su Rai Radio3 alle ore 20, mentre Rai Cultura proporrà la produzione su Rai5 il 17 dicembre alle 21.20. La serata avrà anche un risvolto celebrativo per la Rai e il suo centro di produzione napoletano, che festeggeranno al San Carlo i trent'anni della fiction "Un posto al sole", con la partecipazione di numerosi componenti del cast. Annunciata inoltre la presenza del ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. In occasione dell'inaugurazione sarà presentato un progetto dedicato alla valorizzazione dei costumi storici dei teatri italiani, promosso dal ministero con Enit: gli abiti resteranno esposti al San Carlo fino al 15 gennaio 2027. Per il sovrintendente e direttore artistico Fulvio Macciardi, questa prima inaugurazione rappresenta l'avvio di un percorso che intreccia identità storica e nuove prospettive. Il San Carlo, ha sottolineato, è un'istituzione capace di "creare valore per il territorio", sostenuta da un bilancio sano e impegnata nella ricerca di ulteriori risorse. Anche UniCredit, main sponsor del teatro, ribadisce il valore della cultura come motore di sviluppo economico e sociale. "Il Teatro San Carlo rappresenta un asset strategico per Napoli e per il Paese", ha dichiarato Annalisa Areni, Head of Client Strategies dell'istituto. (di Paolo Martini)

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)