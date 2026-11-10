Ia per ‘allenare’ i medici a parlare ai pazienti e non solo, un ‘modello’ made in Italy

(Adnkronos) – Intelligenza artificiale per insegnare ai medici a comunicare. Con i pazienti, e non solo. Un tema che diviene sempre più importante e la cui utilità è confermata dei numeri. "La comunicazione è parte della cura. Lo dice la legge 219 del 2017 e lo confermano i dati. Errori di comunicazione, infatti, emergono nel 49% delle cause per responsabilità medica e contribuiscono a circa un incidente su quattro per la sicurezza dei pazienti. In Italia, secondo la prima, recente, indagine nazionale sui corsi di laurea in Medicina, la formazione alla comunicazione medico-paziente nelle università italiane è ancora fortemente frammentata e poco integrata nella pratica clinica", spiega all'Adnkronos Salute Emanuela Mazza, docente in Competenze di comunicazione all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, coach Icf (International Coaching Federation) e formatrice che ha sviluppato Together Model appena pubblicato – in accesso aperto – sulla rivista internazionale Health Communication, un modello per la comunicazione in sanità che integra in un unico riferimento le pratiche di comunicazione clinica basate sulle evidenze e i metodi del coaching professionale, ancorandoli a teorie consolidate della psicologia della salute e delle scienze comportamentali. L'articolo è firmato "insieme a undici colleghe e colleghi di gastroenterologia, oncologia, diabetologia, reumatologia e terapia del dolore, medicina interna, fisioterapia, sanità pubblica e bioetica", evidenzia la ricercatrice. Accanto al Together Model, che sviluppa su 8 domini di comunicazione clinica e 25 'spie' di comportamento osservabili, la ricercatrice ha creato TogetherSim, una piattaforma interattiva che permette di svolgere simulazioni vocali con pazienti Ia, ricevendo feedback comportamentali e percorsi di sviluppo certificati. La 'passione' di Emanuela Mazza per una corretta informazione medico paziente, nasce da un caso personale. "Nel 2003 ha ricevuto un trapianto di fegato. E' da questa esperienza, vissuta come paziente, che è nato l'interesse per la comunicazione in sanità e l'impegno per una relazione di cura che metta la persona al centro. Il modo in cui un medico parla con il paziente, infatti, incide su ciò che accade dopo: sulla comprensione della diagnosi, sulle scelte di cura, sull'aderenza ai trattamenti, sulla fiducia", aggiunge Mazza che ricorda gli studi che confermano questa realtà. "Già nel 2002 il British Medical Journal pubblicava una sintesi delle evidenze firmata da Peter Maguire e Carolyn Pitceathly, del gruppo di medicina psicologica di Cancer Research Uk. I medici che comunicano bene individuano con più precisione i problemi dei pazienti; i loro pazienti sono più soddisfatti delle cure e affrontano meglio la malattia sul piano psicologico; e gli stessi medici vivono il lavoro con più soddisfazione e meno stress. Gli autori sottolineavano anche che queste competenze si possono insegnare, ma che la formazione dei medici vi dedicava poca attenzione. Da allora le evidenze si sono moltiplicate, in molte aree della medicina". Per esempio per quanto riguarda l'aderenza alle cure, "una meta-analisi pubblicata su Medical Care ha stimato che i pazienti di medici che comunicano male hanno un rischio più alto del 19% di non seguire le terapie. Quando i medici ricevono una formazione alla comunicazione, la probabilità che i loro pazienti aderiscano alle cure è 1,62 volte più alta". In merito alla sicurezza dei pazienti, "una revisione sistematica di 46 studi, pubblicata nel 2025 su 'Annals of Internal Medicine', ha rilevato che una comunicazione carente contribuisce a circa un incidente su quattro per la sicurezza dei pazienti (24%)". Ma ci sono evidenze del valore 'terapeutico' della comunicazione in molte aree della medicina. Eppure nel nostro Paese il tema è ancora trascurato. "La legge 219 del 2017, oltre a definire il tempo della comunicazione come tempo di cura prevede che la formazione iniziale e continua dei medici e degli altri professionisti sanitari comprenda la formazione alla relazione e alla comunicazione con il paziente. A quasi nove anni di distanza, questa formazione è ancora affidata all'iniziativa dei singoli atenei, dei singoli docenti e di pochi corsi di aggiornamento. Come conferma l'indagine nazionale sull'insegnamento della comunicazione nei corsi di laurea in Medicina, pubblicata nel 2026 su 'Bmc Medical Education', che ha individuato 24 corsi dedicati. Per lo più si collocano nei primi anni, valgono pochi crediti e sono spesso inseriti in moduli di psicologia. L'insegnamento è prevalentemente frontale, con poche esercitazioni pratiche e rare valutazioni basate su ciò che lo studente sa fare. Gli autori descrivono la formazione alla comunicazione in Italia come frammentata, con poche risorse e debolmente collegata alla pratica clinica. In altre parole: lo studente di Medicina impara che cosa dire al paziente, ma ha poche occasioni di esercitarsi su come dirlo, e quasi nessuna di ricevere un riscontro su come lo ha detto", spiega Mazza. Altri Paesi – come Austria, Germania, Canada – hanno sviluppato strategie ad hoc. "In Italia non esiste ancora un programma nazionale paragonabile", continua l'esperta che spiega perché ha sviluppato il sistema Together Model. "Da oltre quindici anni formo medici e professionisti sanitari alla comunicazione, nei corsi Ecm e all'Università Cattolica. In aula incontro sempre lo stesso limite: la comunicazione si impara facendo, ma le occasioni per esercitarsi sono pochissime. In un corso di due mezze giornate con venti partecipanti, solo tre o quattro riescono a mettersi alla prova in una simulazione. Gli altri partecipano attivamente, osservando e dando un riscontro ai colleghi. E poi il corso finisce: incontro quei professionisti una volta e non li rivedo più. Quale competenza si può sviluppare in un solo incontro? Una competenza si costruisce con la pratica ripetuta nel tempo e con un riscontro su ciò che si è fatto. La simulazione con attori funziona, ma oltre a costare richiede tempo che i medici, presi da altre priorità, oggettivamente non hanno, e un'organizzazione difficile da sostenere". Da qui il cambiamento di modalità di insegnamento, possibile oggi grazie all'Ia. "Non più singoli interventi di 15, 30, 60 minuti o di qualche ora, ma un percorso continuo di formazione e allenamento, che la tecnologia rende sostenibile per costi e organizzazione. Per lasciare un segno e aiutare a formare una nuova generazione di medici davvero preparati anche nella comunicazione". Questo modello "integra in un unico riferimento le pratiche di comunicazione clinica basate sulle evidenze e i metodi del coaching professionale, ancorandoli a teorie consolidate della psicologia della salute e delle scienze comportamentali". Together "nasce da un problema che nell'articolo pubblicato su Health Communication chiamiamo 'eccellenza frammentata'. Esistono molti buoni modelli, ciascuno per un aspetto del colloquio con il paziente: come strutturarlo, come comunicare una cattiva notizia, come rispondere alle emozioni. Si sono però sviluppati in parallelo, e il medico deve muoversi tra riferimenti diversi, a volte nella stessa visita. Il nome è un acronimo: otto domini che seguono lo sviluppo della relazione di cura, dalla costruzione della fiducia all'ascolto, dagli obiettivi condivisi alla spiegazione, dalla decisione condivisa sulle cure all'umanità della relazione, fino all'autonomia del paziente e al follow-up. Per ogni dominio il modello indica obiettivi e azioni chiave e affianca competenze di comunicazione e competenze di coaching: non basta informare il paziente, bisogna sostenerne la motivazione, l'autonomia e la capacità di agire". Sul modello "ho costruito anche TogetherSim, che si fonda su tre elementi: pratica, osservazione e riscontro strutturato. Il medico parla a voce con un paziente virtuale, generato dall'intelligenza artificiale, in una situazione clinica realistica. Al termine riceve un riscontro dettagliato su 25 indicatori osservabili, riferiti alle competenze dei domini del Together Model, con note anche sul modo di parlare: ritmo, pause, tono di voce. E non solo con il paziente: accanto a lui c'è spesso un familiare, e sono in sviluppo scenari in cui il medico deve parlare con entrambi. I primi progetti pilota con medici specialisti sono in partenza e raccoglieranno i dati per valutare l'efficacia dello strumento". Ma che benefici può dare? Lo strumento, conclude Mazza, permette di al medico di "allenarsi quando e quanto serve, in un ambiente protetto, senza conseguenze per nessun paziente reale; ripetere la stessa conversazione e misurare il proprio progresso da una prova all'altra; ricevere subito un riscontro personale: punti di forza, aree di miglioramento, momenti più efficaci e più critici, un piano d'azione; lavorare anche sul modo di parlare, cioè tono, pause e ritmo, e non solo sulle parole; esercitarsi sulle situazioni della propria specialità: comunicare una diagnosi, proporre una terapia, affrontare un paziente che non segue le cure". Mentre alle università, aziende sanitarie e società scientifiche, permette di "formare molte persone con costi contenuti, seguire i progressi del gruppo e raccogliere dati sull'efficacia della formazione. La piattaforma non sostituisce la pratica clinica né il confronto con colleghi e formatori: offre uno spazio dove provare, sbagliare e riprovare".

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