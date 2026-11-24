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E' andata in onda ieri lunedì 23 novembre 2026 la semifinale di questa edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi. Tra confronti, gelosie e colpi di scena, ecco chi è stato eliminato e chi è il quarto finalista. A essere eliminato per primo, a un passo dalla finale, Alessandro Varsi. Dopo essere finito al televoto insieme a Federica Morello e Piera Meloni, il concorrente ha scoperto il verdetto del pubblico nel corso della puntata e ha così dovuto lasciare la Casa. La corsa verso la finale è proseguita con le ultime Nomination palesi. Federica Morello ha ricevuto il maggior numero di voti e ha avuto la possibilità di scegliere un concorrente da portare con sé al televoto flash. La sua scelta è ricaduta su Piera Meloni, che a sua volta ha deciso di coinvolgere Andreas Müller. Questa volta a lasciare definitivamente la Casa è stata Piera Meloni, mentre Federica può continuare la sua avventura. La rosa dei finalisti ha iniziato ormai a prendere forma. Dopo il verdetto che ha visto Federica Morello e Alessandro Roncaccia contendersi un posto in finale al Televoto Flash, la concorrente ha raggiunto Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi tra i vip già qualificati per la finale. Resta però ancora un posto da assegnare. Ilary Blasi ha comunicato che a contenderselo saranno Alessandro Roncaccia e Andreas Müller. I due concorrenti dovranno affidarsi al giudizio del pubblico: il preferito conquisterà il quinto posto in finale, mentre il meno votato dovrà abbandonare definitivamente il gioco. La sfida è aperta.

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