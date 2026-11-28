(Adnkronos) –

Francesca Albanese ha lasciato l'aeroporto di Juan Santamarià, in Costa Rica, con un volo in direzione Città del Messico. Lo rende noto la Farnesina, specificando che l'Ambasciata d'Italia a Città del Messico ha informato tempestivamente le autorità messicane al fine di facilitare ogni operazione d'ingresso della connazionale nel paese. "Grazie, popolo di Costa Rica. Addio, per ora. Tornerò, lo prometto, quando Costa Rica tornerà a essere libera", ha scritto la Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati su X, dove ha pubblicato una foto in cui mostra il passaporto. La relatrice è rimasta nell'aeroporto per 2 giorni. La giurista italiana, che in passato ha accusato Israele di genocidio a Gaza e nei territori occupati, ha detto che Costa Rica sarà chiamata a rispondere delle false accuse di "terrorismo" utilizzate giovedì per respingerla alla frontiera. In un post pubblicato su X in cui denunciava le condizioni disagevoli della sua permanenza nello scalo, la Albanese ha riferito che stava "contando le ore che la separavano dal volo". Ieri sera la Corte Suprema della Costa Rica ha confermato che Albanese si recherà in Messico, emettendo contestualmente una ordinanza per disporne il trasferimento in albergo. In precedenza, la stessa relatrice aveva riferito ai media locali di voler proseguire il viaggio verso il Messico, ma che le autorità per l'immigrazione le avevano intimato di rientrare in Francia. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale La Nación, un tribunale aveva inoltre ordinato venerdì l'immediata restituzione del suo passaporto. L'esecutivo costaricano aveva giustificato il respingimento sostenendo che a carico di Albanese pendesse un "allarme internazionale per legami con atti terroristici".

"Sono profondamente indignata dal fatto che il governo della Costa Rica abbia diffuso informazioni false che mi collegano al terrorismo", aveva affermato in collegamento dall'aeroporto, durante un intervento rivolto all'Università della Costa Rica, ateneo che le ha conferito una laurea honoris causa. Nella stessa giornata, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, aveva esortato San José a riconsiderare il divieto d'ingresso, mentre il ministro degli Esteri e vicepremier italiano Antonio Tajani aveva fatto sapere che Roma ha ripetutamente sollecitato le autorità costaricane affinché consentissero l'ingresso alla funzionaria.

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)