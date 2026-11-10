Farmaci, Nisticò (Aifa): “Innovazione accessibile, ma necessario garantire sostenibilità”

(Adnkronos) – "Per rendere l’innovazione terapeutica sempre più accessibile, l'Aifa deve cercare di tradurre al paziente i risultati della ricerca e dell'innovazione. In tutto questo noi dobbiamo coniugare due concetti principali: l'accesso al farmaco innovativo e la sostenibilità, mettendo in campo tutti gli strumenti che possono garantire questo passaggio chiave". Lo ha detto Robert Giovanni Nisticò, presidente dell’Aifa-Agenzia italiana del farmaco, oggi a Roma, nel corso della XXI edizione del Forum Meridiano sanità 'Sanità e life sciences: governare le transizioni, costruire il futuro', il think tank sulla sanità di The European House – Ambrosetti. "Un equilibrio tra accesso all’innovazione, appropriatezza e sostenibilità nel sistema farmaceutico – continua Nisticò – si può trovare promuovendo alcuni concetti di fondo, legati per esempio alla prevenzione, che deve essere anche declinata in chiave moderna attraverso l'utilizzo dei grandi dati, dell'intelligenza artificiale e della genomica. Il secondo pilastro è la prevalenza prescrittiva: cercare di utilizzare meglio i farmaci, quindi il farmaco giusto al paziente giusto". "Oggi ci stiamo muovendo anche nel campo dei biomarcatori, della medicina di precisione o medicina personalizzata. Infine, dobbiamo cercare anche di considerare i farmaci innovativi sulla base del loro valore, misurandone gli outcome in salute, senza considerare solo il costo, ma anche l'investimento complessivo del sistema", conclude Nisticò.

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)