Il 14° Rally del Barocco Ibleo ed il 2° Historic Rally del Barocco Ibleo hanno riportato le auto da competizione al centro di Ragusa ed il pubblico ha rilanciato la sua passione per l’automobilismo con una massiccia presenza sia nel centro cittadino, sia in modo composto lungo le prove speciali. Tutte le istituzioni, autorità cittadine e le realtà imprenditoriali, hanno sottolineato con la presenza, l’ottima interazione con un territorio da sempre ad alta vocazione automobilistica.

Il penultimo round di Campionato Siciliano Rally per Auto moderne e storiche, si è rivelato in tutta la sua difficoltà e le prove speciali sono state impegnative e selettive per gli equipaggi. Hanno vinto Salvatore Riolo e Nicolò Catania, l’equipaggio New Turbomark Rally Team formato dal pluri campione palermitano di Cerda e dal co-pilota trapanese di Partanna, che sulla Skoda Fabia RS hanno dominato tutte e 8 le prove speciali disputate. Una vittoria per la quale l’esperienza, l’alto livello tecnico ed il successo del 2025 sono stati fondamentali per un’interpretazione precisa e senza sbavature delle strade iblee.

Seconda posizione per la giovane conferma nissena Carlo Nicoletti che sulla Peugeot 208 GT Line in versione rally 4 curata da BR Sport, è stato navigato dall’esperto palermitano Sergio Raccuia. L’equipaggio della EM Management ha condotto una gara efficace e si è trovato già a lambire le posizioni da podio quando lo stop forzato di Maurizio Ciffo su Citroen C3 prima e di Pietro Imbrò su Mitsubishi poi, rispettivamente al 2° e 3° posto, hanno spianato la strada alla salita fino al 2° posto. Terzo in progressione il giovane siracusano Emanuele d’Angelo portacolori della Sunbeam, che in coppia con il messinese Paolo Celi, ha usato questa gara come apprendistato e l’ha trovata sicuramente altamente formativa sulla Renault Clio in versione Rally 5.

Il calatino Ciffo stava sempre più prendendo familiarità con la Citroen C3 quando un’uscita di strada sulla PS 5 ne ha fermato l’avvicinamento al vertice. Il siracusano Imbrò su Mitsubishi ha dovuto alzare bandiera bianca per una noia al cambio in apertura di giornata.

-“Una gara che merita una progressione rapida con i giusti riconoscimenti, bella ed impegnativa – afferma Totò Riolo all’arrivo – siamo rimasti concentrati per tutte le 8 prove lavorando di precisione con il team PA Racing che ci ha permesso di migliorare costantemente. Il bis qui a Ragusa lo condividiamo con i nostri partner e lo dedichiamo alla passione di questo territorio”-.

Quarto con bravura, tenacia e familiarità con le strade, i locali di Chiaramonte Gulfi Alessandro Marletta e Salvatore Scrivano, portacolori della Sunbeam Motorsport sulla Citroën Saxo VTS di classe N2.

Altro equipaggio chiaramontano appena fuori dal podio quello formato da Giovanni Gatto e Vittorio Cutrone su Renault Clio, hanno usato con profitto la conoscenza delle strade ed hanno preceduto

Gara d’apprendistato a anche per i giovani sardi Luca Tilocca e Franco Sanna che hanno capitalizzato ogni metro del rally siciliano ed hanno chiuso in 6^ posizione, Settimi in classifica gli altri padroni di casa Giovani Gurrieri ed Alessandro Gulino che su Renault Clio sono stati più tenaci delle difficoltà incontrate ed hanno preceduto Marco Miano e Giovanni Scala, anche loro di Chiaramonte Gulfi, che sulla Renault Clio hanno compromesso ogni migliore possibilità con un contatto sul posteriore nella prova d’apertura del sabato. Napprendioni Vincenzo e Flavio Gulino, papà e figlio sulla Mitsubishi Lancer Evo IX alla gara di casa. Hanno completato il rally e la top 10 i trapanesi del Team del Mago, Bartolo Mistretta e Giovanni Gisone su Lancia Ypsilon Rally4, per i quali l’intervento risolutivo e rapido di BR Sport dopo la consistente toccata sulla PS 2, ha permesso di giungere al traguardo.

Nel 2° Historic Rally del Barocco Ibleo i messinesi Gabriele Fiumara e Nicoletta Gioè sulla sempre efficiente Opel Corsa hanno iniziato sin dal primo crono a scavare il solco profondo che li ha portati fino al successo finale in 4° Raggruppamento ed anche a realizzare il miglior tempo di gara. L’equipaggio New Turbomark ha ottenuto il miglior tempo in 5 delle 8 prove disputate, lasciando la PS 5 Salinella 2 ai nisseni Michele Giarratana e Marco Cusimano sulla Fiat Ritmo 130 Abarth, autori di una gara a fasi alterne per varie noie.

Seconda piazza di raggruppamento e anche nell’ipotetica generale Stefano Parisi ed il palermitano Marco Busetta sulla intramontabile Lancia Delta 16V Integrale, per i colori dell’Island Motorsport, autori anche di due scratch nelle ultime PS. Successo di terzo Raggruppamento e terza migliore prestazione generale per Francesco Salamone Dongarrà ed Angelo De Salvo su Volkswagen Golf GT.

-“Il risultato in termini di gradimento e di presenza del pubblico ripaga l’intenso lavoro svolto in pieno sincronismo con l’efficiente e professionale staff di DLF Academy, coordinato direttamente dal titolare ed amico Delfino La Ferla – sono le parole di Rosario Gurrieri, Presidente di Ragusa Motorsport – tutte le istituzioni, le autorità ed i rappresentanti dei brand partner hanno dato ragione alla nostra caparbietà di riportare le auto da rally a Ragusa, per guardare insieme al futuro prossimo e sviluppare sin da subito il lavoro nel modo più proficuo. Siamo grati a quanti condividono con noi gli intenti ed i fini di questo rilancio”-.

Classifica 14° Rally Barocco Ibleo classifica top 10: 1. Riolo-Catania (Skoda Fabia RS) in 36’51.4; 2. Nicoletti-Raccuia (Peugeot 208 GT Line) a 1’44.5; 3. D’angelo-Celi (Renault Clio) a 4’37.4; 4. Marletta-Scrivano (Citroen Saxo VTS) a 4’45.0; 5. Gatto-Cutrone (Renault New Clio) a 4’54.5; 6. Tilocca-Sanna (Renault Clio) a 5’44.0; 7. Gurrieri-Gulino (Renault Clio) a 6’24.4; 8. Miano-Scala (Renault Clio) a 7’05.4; 9. Gulino-Gulino (Mitsubishi Evo IX) a 11’32.1; 10. Mistretta-Gisone (Lancia Ypsilon) a 12’01.6;