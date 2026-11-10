Dal Catanzaro alla Nazionale, la scalata di Cisse e Liberali: “Bellissimo essere qui, in Italia tanti giovani bravi”

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Dal Catanzaro alla Nazionale, passando per l’Under 21. Cinque mesi fa Alphadjo Cisse e Mattia Liberali erano compagni di squadra al Catanzaro, in Serie B. Ieri per la prima volta hanno varcato il cancello di Coverciano per una nuova avventura da vivere insieme. A ricongiungerli è la maglia azzurra, già indossata da entrambi nelle giovanili e con l’Under 21 di Silvio Baldini. Una scalata, la loro, frutto sicuramente del talento, ma anche della stagione vissuta in Calabria prima di arrivare ai piani alti della Serie A con Milan e Como. “La scelta di andare a Catanzaro è stata semplice – racconta in conferenza stampa Cisse – Polito e Aquilani mi volevano e avevo bisogno di minutaggio”. “L’anno a Catanzaro è stato molto bello – gli fa eco Liberali – però molto difficile all'inizio perché nei primi mesi non vedevo il campo. Bisogna sfruttare certi momenti e alla fine ho raccolto i frutti. Bisogna continuare così, è solo l'inizio”. Il presente parla azzurro: “Essere qui è bellissimo – ammettono all’unisono – è un onore. L’impatto è stato molto positivo, ci hanno accolti davvero bene”. Entrambi scherzano poi sui pregi e i difetti dell’altro: “Come pregio – spiega Alphadjo – direi le imbucate che ha, l’ultimo passaggio. Il difetto forse è che un po’ permaloso”. “Lui invece se gli mandi un messaggio ti risponde dopo tre giorni – replica Liberali – vive nel suo mondo. Ma questo è anche un pregio perché in campo sa isolarsi, gioca spensierato e si vede”. Nato nell’ottobre 2006 a Treviso da genitori originari della Guinea, nel 2020 Cisse è entrato a far parte del settore giovanile del Verona arrivando sino alla prima squadra e debuttando in Serie A all’età di 17 anni. Poi il trasferimento al Catanzaro e, quando sembrava ad un passo dalla firma con gli olandesi del PSV Eindhoven, è arrivato il Milan, che lo ha acquistato a titolo definitivo per una cifra vicina ai 10 milioni lasciandolo in Calabria fino alla fine della stagione. Una stagione culminata per il club con la sconfitta nella finale play-off con il Monza, ma terminata per lui già a febbraio a causa della rottura del tendine degli adduttori della coscia destra. Chi pensava che l’infortunio potesse ostacolare il suo ingresso nel calcio dei grandi però si sbagliava: “L'infortunio è stato un momento difficile per me, ma la convinzione di arrivare a Milanello e fare bene era alta e questo mi ha aiutato molto”. Al Milan Alphadjo ha bruciato le tappe guadagnandosi subito la fiducia di Ruben Amorim. Otto gol realizzati in questo avvio di stagione, cinque dei quali in Serie A, dove è il miglior marcatore dei rossoneri insieme ad Adrien Rabiot: “Al Milan vincerà è una priorità oltre che la normalità, quindi va bene puntare a vincere lo scudetto ma non è giusto trascurare alcuna competizione. Ho sempre voglia di dimostrare le mie qualità, di avere fame. Ho avuto mesi intensi, spero di averne ancora tanti altri”. Il ruolo non conta più di tanto, l’importante è riuscire a giocare con continuità: “Posso ricoprire tutte le posizioni in attacco. Ora in Italia stanno uscendo tanti giovani di valore e si sta cercando di dar loro più fiducia”. Cresciuto nel mito di Pogba, Seedorf e Mario Balotelli (“è stato sempre un punto di riferimento per me in Nazionale”), da Modric sta imparando a migliorare nella lettura del gioco. Lo aiuta la spensieratezza, che lo accompagna da sempre quando scende in campo e che non è venuta meno nonostante le aspettative sul suo conto stiano aumentando di domenica in domenica: “La pressione mi piace e credo di avere le spalle larghe per reggerla. Qui ci sono giocatori importanti, c'è chi ha vinto l'Europeo e bisogna avere rispetto. Bisogna fare le cose un passo alla volta, il primo pensiero è l'esordio e poi si vedrà”. Giovedì potrebbe debuttare proprio al Meazza: “La Francia non ha bisogno di presentazioni, ma l'Italia punta sempre a vincere. La qualificazione per l'Italia deve essere la normalità”. Per un ragazzo dai piedi d’oro, tecnico e creativo, i consigli di Cesc Fabregas e Roberto Mancini rappresentano la miglior assicurazione possibile sul futuro. Lo sa bene Mattia Liberali, che a differenza di Cisse nel Milan ci è cresciuto e che in maglia rossonera ha debuttato due anni fa in Serie A. Ma dopo la preziosa palestra a Catanzaro, è stato il Como a puntare su di lui superando proprio la concorrenza del Milan: “Non ho il rammarico di essere andato via dal Milan, non è stato facile perché mi ha accolto sin da quando ero piccolo, ma le scelte bisogna farle con sicurezza, senza guardarsi indietro. Sono contentissimo per Cisse che ci sta riuscendo, ognuno ha il proprio percorso” In questi primi mesi in riva al lago non si è ancora guadagnato una maglia da titolare, ma sta trovando piano piano sempre più spazio e una settimana fa in occasione della goleada con il Lens si è regalato la prima rete in Champions League: “Non è stato facile passare dalla Serie B all'intensità della Serie A e della Champions League. Fabregas mi sta aiutando tanto e mi sta dando molta fiducia. Sta andando molto bene con lui e anche con il gruppo che è fantastico. Sono successe tante cose in poco tempo, per me è stata una settimana bellissima, la più bella della mia vita”. Campione d’Europa nel 2024 con la Nazionale Under 17, Mattia ha fatto tutta la trafila nelle giovanili azzurre. Ora ha raggiunto l’ultimo step e giovedì potrebbe trovarsi faccia a faccia con un certo Kylian Mbappé: “La Francia ha fenomeni indiscutibili, sarà una bella partita. Ma crediamo nella qualificazione e daremo tutto noi stessi”. L’ultima battuta è sugli azzurri che sono stati di ispirazione: “Mister Mancini, che è un grande esempio. Mi è sempre piaciuto Totti”.



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