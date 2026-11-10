Cyberattacchi, oggi vertice al Viminale: “Monitorare sistemi sicurezza più vulnerabili”. L’Iran respinge le accuse francesi: “Non siamo stati noi”

(Adnkronos) – Rafforzare il monitoraggio dei sistemi di sicurezza informatici più vulnerabili. E' quanto è stato deciso nel corso del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che si è tenuto questa mattina al Viminale, presieduto dal ministro Piantedosi, a cui hanno preso parte anche il capo della Polizia Vittorio Pisani, l'intelligence e i responsabili di Acn, dopo gli attacchi cyber della scorsa settimana, che hanno coinvolto anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, minacciato insieme alla sua famiglia da un gruppo di hacker. Intanto, il ministero degli Esteri iraniano "respinge categoricamente le accuse infondate e unilaterali del governo francese" contro l'Iran in merito ai massicci cyberattacchi che a ottobre hanno colpito centinaia di frigoriferi dììOltralpe connessi alla rete di supermercati. Così Teheran ha replicato alle accuse arrivate da Parigi in una nota, aggiungendo di "condannare fermamente questa logora politica di muovere accuse contro la Repubblica islamica".

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