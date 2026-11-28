(Adnkronos) – Sarà la Spagna l'avversaria dell'Italia domani a Bologna nella finale di Coppa Davis. La nazionale guidata da David Ferrer conquista il pass per la finale grazie al successo per 2-0 sulla Gran Bretagna e domani alle 15 sfiderà da favorita gli azzurri di Filippo Volandri. Il protagonista del primo singolare è Rafael Jodar, che supera Cameron Norrie in due set con il punteggio di 6-2 7-5. Il punto della qualificazione porta invece la firma di Carlos Alcaraz: lo spagnolo non lascia scampo ad Arthur Fery, battuto 6-2 6-1. Gli iberici raggiungono così l'ultimo atto senza dover ricorrere al doppio. In palio domani c'è il settimo trionfo nella competizione per la Spagna, mentre l'Italia punta al quinto titolo della propria storia e al quarto consecutivo. Le due nazionali si ritrovano in finale a un anno dalla finale del 23 novembre 2025, quando furono Berrettini e Cobolli a consegnare il trofeo agli azzurri con un successo per 2-0. Il bilancio complessivo in Coppa Davis sorride all'Italia, avanti 8-6 nei confronti diretti.

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