(Adnkronos) – Parte oggi a Bologna l'ultimo grande evento della stagione tennistica. Sul cemento indoor della SuperTennis Arena di BolognaFiere si disputano le Final 8 di Coppa Davis. Gli azzurri vanno a caccia di un clamoroso poker. Il capitano Filippo Volandri ha convocato Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Luciano Darderi e Andrea Vavassori. L'esordio azzurro è fissato per domani alle 16 contro la Corea del Sud, mentre oggi ad aprire le danze saranno Repubblica Ceca e Canada: da questo incrocio uscirà la possibile avversaria degli azzurri nella semifinale di venerdì 27 novembre. Giovedì 26 novembre scenderanno in campo la Germania di Alexander Zverev contro la Gran Bretagna (alle 10), e poi, non prima delle 17, la Spagna di Carlos Alcaraz opposta all’Austria. Questo il calendario della Coppa Davis: Martedì 24 novembre, ore 16 Repubblica Ceca-Canada Mercoledì 25 novembre, ore 16 Italia-Corea del Sud Giovedì 26 novembre, ore 10 Gran Bretagna-Germania, ore 17 Austria-Spagna Venerdì 27 novembre, ore 16 prima semifinale Sabato 28 novembre, ore 12 seconda semifinale Domenica 29 novembre, ore 15 la finale. Le Final 8 di Coppa Davis si potranno vedere su SuperTennis HD (copertura completa), Rai 1 farà vedere le partite dell’Italia ma solo in caso di qualificazione degli azzurri in semifinale e finale. Diretta streaming: supertennis.tv per tutte le partite, Rai Play per l’eventuale semifinale e l’eventuale finale dell’Italia.

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