(Adnkronos) – Nuove evidenze investigative sul conto di uno dei presunti telefonisti riaprono la pista delle chiamate nell'ambito delle indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Gli accertamenti tecnici del Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri indirizzano gli inquirenti su un soggetto, mai emerso prima, la cui identità resta al momento sconosciuta, il quale si sarebbe reso responsabile di una telefonata anonima pervenuta, pochi giorni dopo la scomparsa di Emanuela, alla famiglia Orlandi. I risultati degli approfondimenti scientifici effettuati dai carabinieri del Ris di Roma hanno fornito agli inquirenti significativi elementi convergenti riguardanti un profilo specifico. Le indagini condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della procura di Roma, proseguono per raccogliere ulteriori elementi di prova idonei a verificare con precisione l’effettivo coinvolgimento dell’ignoto soggetto e i suoi eventuali rapporti con le altre persone a vario titolo emerse nel corso dei vari filoni investigativi.

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