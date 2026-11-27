Domenica 29 novembre alle ore 11,00 si svolgerà presso la parrocchia Sacro Cuore l’Inaugurazione e benedizione di due immagini sacre di San Carlo Acutis e San Pier Giorgio Frassati. Le due opere dell’artista Salvatore Seme, in olio su legno della dimensione di 220 x 115 cm, saranno poste ai lati dell’altare.

La celebrazione della Santa Messa sarà presieduta da S.E.R. Mons. Mario Russotto.

La presenza di questi due giovani santi, canonizzati il 7 settembre 2025 da papa Leone XIV, è stata proposta dal parroco sac. Daniele Lombardo al Consiglio Pastorale della parrocchia Sacro Cuore e favorevolmente accolta da una comunità che mette da sempre i giovani al centro della propria azione pastorale.

San Carlo Acutis e San Pier Giorgio Frassati rappresentano due età diverse della giovinezza: uno l’adolescenza, l’altro la prima età adulta. Entrambi accomunati dall’amore per l’Eucaristia e dalla tensione alla carità verso gli ultimi.

La pala di San Carlo Acutis ha per titolo “Luce tr@ i nuovi Segni dei tempi”, mentre quella dedicata a San Pier Giorgio Frassati “Luce nelle zolfare”. L’artista Salvatore Seme, autore anche degli ultimi affreschi realizzati in Cattedrale, ha sottolineato delle caratteristiche proprie di questi giovani santi. San Carlo è il primo santo millenial e patrono dei nativi digitali ed è rappresentato tra un gruppo di giovanissimi con strumenti tecnologici di questa nostra epoca. Per San Pier Giorgio Frassati, torinese di nascita e studente della Facoltà di Ingegneria mineraria proprio per espressa volontà di stare tra i lavoratori delle miniere, la scelta di rappresentarlo tra i minatori delle zolfare, dunque un collegamento diretto alla storia della terra nissena.

In preparazione all’evento inaugurale, la comunità parrocchiale del Sacro Cuore ha organizzato dei momenti spirituali e di catechesi per approfondire la vita e il messaggio di queste giovani figure di santità, ai quali seguiranno anche momenti culturali e proposte di incontri ai giovani delle parrocchie nissene.