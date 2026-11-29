Tradizione, innovazione tecnologica, formazione e prospettive occupazionali. Sono i punti cardine dell’offerta formativa dell’I.I.S.S. “Sebastiano Mottura” di Caltanissetta, che si appresta ad aprire le proprie porte agli studenti e alle famiglie in vista della scelta del percorso di studi superiori.

Una scuola che guarda al futuro, forte della propria identità e della capacità di interpretare le trasformazioni del mondo produttivo, attraverso percorsi didattici sempre più rispondenti alle esigenze delle nuove generazioni e del mercato del lavoro.

A illustrare le novità è la dirigente scolastica Laura Zurli, che ha posto l’accento sulla riforma dell’istruzione tecnica e sulle opportunità offerte dalla filiera tecnologico-professionale 4+2.

«Anche quest’anno presentiamo la nostra offerta formativa con qualcosa in più, perché le sperimentazioni diventano ormai ordinamentali. I nuovi percorsi degli istituti tecnici, che prevedono anche la nostra filiera 4+2, offrono importanti opportunità formative e occupazionali», ha spiegato la dirigente.

Particolarmente significativo è il dato relativo all’inserimento professionale dei diplomati, evidenziato dalla stessa Zurli.

«A pochi mesi dal conseguimento del diploma, oltre l’80% degli alunni è già inserito nel mondo del lavoro, attraverso contratti di apprendistato, contratti a tempo indeterminato o anche attraverso il lavoro autonomo».

Un risultato che testimonia la capacità dell’istituto di creare un collegamento concreto tra formazione scolastica e sistema produttivo, anche grazie alle convenzioni e alle collaborazioni con realtà quali ITS, Trevi, ELIS, Webuild, Enel, Saipem, Buzzi Unicem e Italkali.

La filiera del 4+2, che prevede un percorso quadriennale di istruzione tecnica con la possibilità di proseguire per ulteriori due anni negli ITS Academy, rappresenta una delle principali novità del panorama scolastico italiano.

«La filiera ha risposto sicuramente a esigenze europee, consentendoci di allinearci ai maggiori Paesi europei che già prevedevano il diploma dopo quattro anni, ma soprattutto attraverso l’apprendistato duale, con una formazione scuola-lavoro propedeutica all’inserimento occupazionale», ha sottolineato Laura Zurli.

Non si tratta, dunque, di una semplice riduzione della durata del percorso scolastico, ma di una riprogettazione complessiva della didattica.

«La riforma, all’interno delle scuole autonome, ha significato riprogettare, non compattando i programmi, ma selezionando i saperi fondamentali e i nuclei fondanti delle discipline, per offrire agli alunni in uscita un profilo educativo, culturale e professionale di grande livello».

Un’offerta formativa ampia e innovativa

Il Mottura propone percorsi di studio quadriennali e quinquennali, con un’offerta formativa articolata in diversi indirizzi:

Elettronica ed Elettrotecnica, con curvatura Domotica;

Meccanica e Meccatronica, con curvatura Robotica;

Costruzioni, Ambiente e Territorio – Geotecnico;

Chimica, Materiali e Biotecnologie Ambientali;

Liceo Scientifico – Scienze Applicate;

Liceo Scientifico Quadriennale TRED, per la Transizione Ecologica e Digitale;

Trasporti e Logistica – Costruzione del mezzo.

Sono inoltre attivi i corsi serali di Elettronica ed Elettrotecnica e di Meccanica, Meccatronica ed Energia.

A caratterizzare l’identità dell’istituto sono anche le esperienze didattiche innovative, le aule immersive, la didattica laboratoriale, la robotica, la domotica, la geomatica, il multilinguismo e le discipline STEM, oltre ai percorsi di formazione scuola-lavoro in Italia e all’estero, alle certificazioni linguistiche di inglese B1 e B2 e alle collaborazioni con il mondo universitario.

Numerose anche le iniziative di ampliamento dell’offerta formativa: dalle Olimpiadi di Chimica e di Neuroscienze ai Giochi matematici, dalla valorizzazione della biblioteca al laboratorio museale, passando per la musica d’insieme, i progetti di cittadinanza attiva e la valorizzazione delle eccellenze.

Particolare attenzione viene riservata alla crescita umana e sociale degli studenti, attraverso progetti di inclusione, contrasto alla dispersione scolastica, prevenzione delle dipendenze, lotta al bullismo, al cyberbullismo e alla violenza di genere, educazione alla salute e Patti educativi di comunità.

Open Day: nove appuntamenti per conoscere il Mottura

Per consentire agli studenti e alle famiglie di conoscere da vicino gli indirizzi di studio, incontrare i docenti, visitare i laboratori e scoprire le opportunità formative, l’istituto ha programmato nove appuntamenti di orientamento:

Sabato 12 dicembre 2026;

Sabato 16, 23 e 30 gennaio 2027;

Domenica 17, 24 e 31 gennaio 2027;

Sabato 6 febbraio 2027;

Domenica 7 febbraio 2027.

Tutti gli Open Day si svolgeranno dalle ore 16 alle ore 19, presso la sede dell’istituto, in viale della Regione 71, a Caltanissetta.

Per informazioni è possibile contattare il numero 0934 591280 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica clis01200p@istruzione.it.

Il Sebastiano Mottura rinnova così la propria vocazione di istituto profondamente radicato nella storia di Caltanissetta, ma proiettato verso le sfide del futuro. Una realtà scolastica che punta a offrire ai giovani non soltanto un diploma, ma competenze, strumenti e concrete prospettive professionali, contribuendo alla formazione di una nuova generazione capace di essere protagonista dello sviluppo economico, tecnologico e sociale del territorio.