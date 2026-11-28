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In arrivo i primi bonifici per i 7.402 genitori separati o divorziati ammessi al bonus affitto 2026. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti trasmesso questa settimana alla Ragioneria dello Stato tutti i 21 decreti di pagamento. Il contributo può coprire il 50% del canone di affitto, per un massimo di 500 euro al mese, fino a 6.000 euro l’anno. Lo comunica il Mit. Il ministro Matteo Salvini esprime grande soddisfazione per i tempi di erogazione, che consentiranno a tutti i beneficiari di ricevere il contributo entro dicembre. Per il 2027 la dotazione del Fondo aumenterà di 30 milioni di euro, arrivando a 50 milioni complessivi. Un incremento fortemente voluto dal vicepremier per aiutare madri e padri a sostenere le spese di una nuova casa dopo la separazione. Il Fondo è rivolto ai genitori separati o divorziati che non siano assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà e abbiano figli a carico fino al compimento dei 21 anni. La misura interviene su una situazione frequente nelle separazioni con figli: uno dei due genitori resta nella casa familiare, mentre l’altro deve trovare una nuova abitazione, sostenendo un nuovo canone e, in molti casi, continuando a contribuire al mantenimento dei figli e alle spese legate all’immobile precedente. Tra i beneficiari, ricorda il Ministero, l’88% ha la cittadinanza italiana e quasi uno su due ha almeno due figli. I padri rappresentano il 56,9% degli ammessi e le madri il 43,1%. Oltre la metà delle domande è arrivata da genitori tra i 45 e i 54 anni.

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