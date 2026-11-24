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Al via da stasera martedì 24 novembre l’ottava stagione di 'Belve', il programma cult della televisione italiana ideato e condotto da Francesca Fagnani. Tra gli ospiti della prima puntata, in onda in prima serata su Rai 2 alle 21.25, Francesco Totti. Gli altri ospiti della puntata sono Pierfrancesco Favino e Gemma Galgani. Tornano anche gli ormai famosi provini, che quest’anno si chiamano 'Belve in prova': persone comuni siederanno sullo sgabello intervistate da Francesca Fagnani. E non mancherà, come di consueto, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, diventato nel corso degli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico.

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