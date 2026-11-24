L’iniziativa, promossa da AVO Caltanissetta ODV e dalla Cooperativa Sociale La Salute con il patrocinio del Comune di Caltanissetta, anticipa la Giornata internazionale delle persone con disabilità.Si terrà mercoledì 2 dicembre 2026, a partire dalle ore 16:00, presso la Sala degli Oratori di Palazzo Moncada a Caltanissetta, l’incontro dal titolo “I Siblings e il Dopo di Noi. Sguardi, diritti e progetti di vita a fianco della disabilità”. L’evento, promosso congiuntamente dall’AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) Caltanissetta ODV e dalla Cooperativa Sociale La Salute, con il patrocinio del Comune di Caltanissetta, rappresenta un appuntamento di fondamentale importanza sociale e culturale per l’intera comunità, scelto appositamente per anticipare e celebrare il senso più autentico della Giornata internazionale delle persone con disabilità. L’iniziativa nasce infatti dall’urgenza di accendere i riflettori su un tema spesso lasciato in ombra ma decisivo per la tenuta del tessuto familiare e sociale: il ruolo e il vissuto dei siblings, ovvero i fratelli e le sorelle delle persone con disabilità, e la necessità di costruire con lungimiranza il cosiddetto “Dopo di Noi”. Affrontare questi argomenti insieme alle famiglie, agli esperti e alle istituzioni è essenziale per non lasciare soli i nuclei familiari di fronte alle sfide del futuro, garantendo alle persone con disabilità percorsi reali di autonomia, dignità, inclusione e tutela giuridica ed emotiva nel momento in cui verrà meno il sostegno dei genitori.

I lavori si apriranno alle 16:00 con i saluti istituzionali del Sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, e dell’Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili, Ermanno Pasqualino, a cui seguiranno gli interventi di apertura a cura di Daniela Cravotta, Presidente di AVO Caltanissetta ODV, e della Dott.ssa Carmela Tata, Garante Regionale delle Persone con Disabilità. A moderare l’intero pomeriggio sarà la Dott.ssa Jessica Napoli, pedagogista, educatrice professionale socio-pedagogica e referente AVO Caltanissetta per la formazione e la progettazione. Il programma entrerà poi nel vivo con gli approfondimenti tecnici affidati a un team multidisciplinare composto dalle psicologhe Dott.ssa Chiara Ferrara e Dott.ssa Valentina Palermo, dall’Avv. Boris Pastorello e dall’assistente sociale Dott.ssa Rosanna Andolina, che offriranno strumenti concreti per leggere le dinamiche emotive dei fratelli e pianificare in modo consapevole gli aspetti legali e assistenziali del futuro.Nella seconda parte del pomeriggio, il convegno lascerà spazio a una sessione esperienziale e laboratoriale pensata per trasformare la riflessione in partecipazione attiva: dopo un’intervista doppia a un genitore e a un sibling, che darà voce direttamente alle esperienze quotidiane e alle emozioni più intime delle famiglie, i partecipanti prenderanno parte a una sessione partecipata condotta con la metodologia del World Café, per poi concludere i lavori con la restituzione in plenaria. L’ingresso è libero e la cittadinanza, le famiglie, gli operatori del settore socio-sanitario e gli organi di stampa sono calorosamente invitati a partecipare per contribuire a una rete territoriale sempre più attenta e solidale.