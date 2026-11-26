(Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, sono morti i due tecnici italiani colpiti nell'attacco iraniano con droni in Kuwait. Le condizioni di entrambi, dipendenti della società Rheinmetall, erano apparse da subito gravissime. "Un attacco iraniano con diversi droni ha preso di mira un sito strategico, provocando il ferimento di quattro persone: un cittadino kuwaitiano, due italiani e un pakistano. Tutti sono stati trasportati in ospedale per le cure", l'annuncio del portavoce ufficiale del ministero della Difesa del Kuwait, aggiungendo che l'attacco condotto con "droni nemici dell'Iran all'interno dello spazio aereo kuwaitiano" ha anche causato "danni materiali".

"Le Forze Armate ribadiscono il loro costante impegno a svolgere i propri compiti e responsabilità con la massima efficienza, mantenendo un livello di prontezza e preparazione costante e adottando tutte le misure necessarie per proteggere la sovranità, la sicurezza e la stabilità della nazione, in coordinamento con le autorità competenti, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e dei residenti", ha ribadito il portavoce in un comunicato.

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