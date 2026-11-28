(Adnkronos) –

Potrebbero esserci "operativi ucraini" dietro l'attacco con droni in cui giovedì in Kuwait sono rimasti uccisi due tecnici italiani della società Rheinmetall. E' quanto sostiene in un'intervista all'Adnkronos Foad Izadi, professore di Relazioni internazionali all'Università di Teheran. "Il consenso qui è che probabilmente siano stati operativi ucraini, in Siria o da qualche parte nel Golfo Persico, a compiere l'attacco", afferma l'analista, ricordando che le autorità iraniane hanno negato ogni responsabilità.

Secondo Izadi, si tratterebbe di un'operazione sotto falsa bandiera, concepita per creare un pretesto per nuovi attacchi militari contro Teheran. "L'idea generale è che questa operazione sia stata organizzata per provocare un nuovo ciclo di attacchi contro l'Iran", sostiene l'analista, escludendo che Teheran abbia interesse a colpire cittadini italiani. "L'Iran ha preso di mira basi militari americane in Kuwait e altrove in risposta agli attacchi statunitensi e ogni volta ha rivendicato la responsabilità, diffondendo comunicati sui danni provocati. Uccidere due tecnici italiani non è qualcosa a cui l'Iran è interessato. L'Iran non è in guerra con l'Italia", dichiara. Il professore enfatizza come il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, avrebbe interesse a un'escalation immediata contro la Repubblica islamica per fermare il processo che porterebbe Gadi Eisenkot a prendere la guida del governo. "Netanyahu vuole la guerra. Se non ci sarà un conflitto, potrebbe non essere più primo ministro di Israele. Ha bisogno di una guerra questa settimana, la prossima, il prima possibile – osserva Izadi – E questo tipo di operazioni sotto falsa bandiera è già stato utilizzato in passato". L'analista ipotizza anche un possibile interesse americano a una nuova escalation. Il presidente Donald Trump, dopo "lo tsunami democratico" e la sconfitta alle elezioni di metà mandato, potrebbe voler "riaffermare la propria immagine di uomo forte". Il professore richiama infine la "stretta cooperazione" militare e di intelligence tra Israele e Ucraina, sostenendo che i rapporti tra i due Paesi potrebbero aver favorito un'operazione di questo tipo. "Dato che l'Ucraina è presente in questa parte del mondo – a quanto pare il presidente ucraino era qui solo pochi mesi fa – l'idea generale è che si tratti di un'operazione sotto falsa bandiera volta a scatenare un'altra ondata di attacchi contro l'Iran", conclude.

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