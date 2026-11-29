(Adnkronos) – "Non esiste ostacolo così grande che non possa essere superato da un sogno. Ma bisogna continuare a crederci, perché nel momento in cui si abbandona il proprio sogno è certo che non si realizzerà". Andy Garcia sceglie di parlare di perseveranza, famiglia e passione per raccontare la lunga gestazione di "Diamond", il film che dirige e interpreta, presentato fuori concorso alla 44/a edizione del Torino Film Festival, dove è ospite d'onore e ha ricevuto il premio Stella della Mole dal direttore Giulio Base. Un progetto inseguito per vent'anni, nato quasi per caso e rimasto a lungo nel cassetto, prima di trovare le risorse necessarie per arrivare sullo schermo. L'attore cubano-americano, protagonista di una carriera che attraversa alcuni dei titoli più importanti del cinema hollywoodiano, torna dietro la macchina da presa con una storia che è anche una dichiarazione d'amore al noir classico, ai suoi personaggi solitari, alle atmosfere notturne e a un immaginario cinematografico che continua a esercitare su di lui un fascino particolare. Ma prima di parlare del suo lavoro, in conferenza stampa vuole fare una dichiarazione d'amore per il paese che lo premia. "Ho avuto un rapporto molto lungo con l'Italia, durato moltissimi anni, e la considero quasi il mio secondo Paese. Anzi, il terzo, perché sono nato a Cuba e poi sono arrivato negli Stati Uniti quando ero molto piccolo. Ho adottato l'Italia come mio Paese in Europa. Qui mi sento davvero a casa. Gli italiani mi hanno sempre accolto con grande generosità e calore. È sempre un piacere tornare ed è un privilegio poter condividere il mio film con tutti voi". Un'accoglienza che per Garcia ha un significato speciale, anche perché "Diamond" rappresenta il coronamento di un percorso personale e professionale cominciato molti anni fa. La prima intuizione risale a vent'anni fa, quando sua figlia frequentava ancora il liceo. "Mi chiese di aiutarla con un compito di inglese. Avevano letto un romanzo noir e dovevano scrivere una breve storia nello stesso stile. Le dissi che l'avrei aiutata e cominciai a improvvisare un personaggio. Mi vennero in mente alcune scene e una voce narrante, le scrissi e gliele consegnai. Lei presentò il compito e credo che prendemmo una B, un voto discreto, ma non il massimo". Quell'esercizio scolastico, apparentemente destinato a esaurirsi in poche pagine, si trasformò invece nell'origine di un progetto molto più ambizioso. Il personaggio rimase per due o tre anni in un file del suo computer. Garcia cominciò a interrogarsi sulla sua identità e sulle possibilità di svilupparne una storia. "Mi piaceva l'idea di costruire un racconto intorno a un investigatore noir tradizionale, nello stile di Raymond Chandler e Dashiell Hammett. È un genere dal quale sono sempre stato molto attratto". Circa quindici anni fa arrivò la prima stesura della sceneggiatura. Da quel momento cominciò una lunga ricerca di sostegno produttivo, senza risultati immediati. "Per quindici anni ho cercato di realizzare il film, proponendolo come serie televisiva o come lungometraggio, ma non ho mai trovato il sostegno necessario. Così ho continuato a provarci". Una determinazione che Garcia riconduce all'esempio ricevuto dai genitori, arrivati negli Stati Uniti per costruire una nuova vita e affrontare le difficoltà di una storia di emigrazione. "Mi hanno trasmesso un grande insegnamento: la loro perseveranza, la capacità di superare gli ostacoli e di ricominciare sulla base di un sogno. È qualcosa che porto sempre con me". Un messaggio che l'attore rivolge anche ai giovani, rispondendo durante la conferenza stampa alla domanda di una rappresentante del Coordinamento nazionale docenti per i diritti umani, che gli chiede quale consiglio darebbe agli studenti per avvicinarli al cinema e alla sua capacità di raccontare la dignità della persona. "Bisogna avere concentrazione e perseveranza. Gli ostacoli ci saranno, ma bisogna continuare ad andare avanti, anche quando si cade, perché ogni volta ci si può rialzare un po' più vicini alla propria destinazione". Per Garcia la tenacia non è soltanto una qualità necessaria per portare a termine un progetto artistico, ma una lezione imparata in famiglia e applicata a ogni aspetto della vita. Nel corso degli anni, intanto, Joe Diamond non ha mai smesso di accompagnarlo. "Il personaggio continuava a perseguitarmi, anche nei sogni. Proprio come accade nel film, è un uomo tormentato dal proprio passato. Mi capitava di svegliarmi alle tre o alle quattro del mattino con qualcosa che emergeva dal mio inconscio e dovevo alzarmi per scrivere. Ho avuto con lui una relazione durata moltissimi anni. Alcune cose entravano nella sceneggiatura, altre ne uscivano, ma tutto faceva parte del percorso del film". Alla fine Garcia è riuscito a trovare un finanziatore e a costruire un'operazione produttiva indipendente, interamente al di fuori dell'industria cinematografica tradizionale, attraverso capitali privati e un incentivo fiscale dello Stato della California. Le riprese sono durate appena 25 giorni. "Sono stato fortunato ad avere un cast straordinario, che ha scelto di sostenere il film". Tra gli interpreti figurano Dustin Hoffman, Bill Murray, Brendan Fraser, Danny Huston, Vicky Krieps, Rosemarie DeWitt ed Ewan McGregor. Una squadra di attori con cui Garcia ha condiviso precedenti esperienze professionali e rapporti di amicizia, ma anche interpreti che ha inseguito a lungo perché convinto della loro adeguatezza ai personaggi. "Con Dustin ho lavorato tre volte, con Bill Murray è la seconda collaborazione. Aveva già recitato in un mio film da regista, 'The Lost City'. Anche Brendan Fraser aveva lavorato con me, mentre Danny Huston è un mio caro amico". Particolare il rapporto con Vicky Krieps, che Garcia aveva notato in "Il filo nascosto" di Paul Thomas Anderson. "Quando l'ho vista ho pensato subito: ecco il personaggio. Ho cercato di coinvolgerla per anni. Alla fine ha letto la sceneggiatura e mi ha telefonato dicendomi che amava la storia e che avrebbe interpretato qualsiasi ruolo le avessi proposto". La presenza di Hoffman e Murray, in particolare, ha permesso al regista di lavorare anche sulla componente comica del racconto. "Quando lavori con persone come Bill e Dustin, gli elementi comici vengono fuori naturalmente. Ho scritto quelle parti pensando proprio a loro, perché li conosco e so come lavorano. Sono artisti straordinari". "Diamond" si muove nel territorio del noir classico, ma non è una semplice ricostruzione nostalgica. Il protagonista, Joe Diamond, è un investigatore privato che vive nella Los Angeles contemporanea come se il tempo si fosse fermato agli anni Quaranta. Elegante, abituato a muoversi in ambienti che sembrano appartenere alla Hollywood di un'altra epoca, vive in una casa sopra un garage, ha un ufficio in centro e guida un'automobile che pare uscita da un vecchio film poliziesco. Viene incaricato da una donna facoltosa, accusata dell'omicidio del marito milionario, di risolvere il caso. Le indagini lo portano a scoprire una rete di interessi che coinvolge studi legali e poliziotti corrotti, mentre riaffiorano i nodi irrisolti della sua vita privata e di una famiglia che ha abbandonato molti anni prima. Il film è anche un omaggio a un genere che Garcia conosce e ama profondamente. Un giornalista gli ricorda il suo ruolo ne "Gli intoccabili" di Brian De Palma, uno dei titoli più celebri del noir poliziesco contemporaneo, chiedendogli un aneddoto legato a quella lavorazione. La risposta si allarga però alla costruzione del nuovo film, alla scelta degli interpreti e soprattutto alla musica, elemento fondamentale per restituire l'atmosfera di un'epoca. "Quando scrivo un film, come ho fatto anche in tutti i miei precedenti lavori, preparo una sorta di colonna sonora provvisoria. Alcuni brani finiscono poi nel film, altri vengono sostituiti da una partitura originale. Per 'Diamond', vista la natura della storia e il periodo al quale si ispira, era importante avere musiche specifiche di quegli anni, canzoni autentiche che accompagnassero il personaggio e abitassero la sua mente". La musica diventa così parte integrante della caratterizzazione di Joe Diamond. Garcia ha composto personalmente il tema originale del film e ne ha definito l'impianto musicale durante il montaggio, lavorando con una tastiera e alternando brani d'epoca e partitura originale. Per completare il progetto ha coinvolto Arturo Sandoval, trombettista cubano e suo grande amico, al quale è legato anche dal precedente film televisivo "For Love or Country: The Arturo Sandoval Story", che gli era valso una candidatura ai Golden Globe. "Ho sempre pensato che la voce di Diamond fosse una tromba con la sordina. Chi meglio di Arturo poteva interpretarla? Gli ho chiesto di suonare i miei temi, a partire da quello principale, e gli ho riservato alcune sequenze del film da musicare. È stata una collaborazione. Ha composto anche il brano dei titoli di coda, che ho chiamato 'Life Is Unfair'". Anche sul piano visivo Garcia ha cercato riferimenti precisi. Tra le ispirazioni cita Edward Hopper, in particolare "Nighthawks", il celebre dipinto del 1942 che ritrae alcune figure raccolte in un locale illuminato nella notte, separate dal mondo esterno da grandi vetrate. Un'immagine che racchiude la solitudine e il senso di sospensione propri del noir. "Hopper è stato un riferimento non soltanto per l'isolamento del personaggio e per l'immaginario del noir, ma anche per la tavolozza dei colori". Accanto al pittore americano, il regista ha guardato ai grandi fotografi jazz degli anni Quaranta e al fotografo Fan Ho. La scelta è stata quella di non girare in bianco e nero, ma di conservare una qualità visiva che richiamasse le atmosfere del cinema classico attraverso il colore, le ombre e l'illuminazione. Un lavoro condiviso con il direttore della fotografia Tim Suhrstedt. "Abbiamo cercato un'immagine con un rapporto di contrasto molto marcato, utilizzando sempre fonti di luce presenti realmente negli ambienti. Se la luce proveniva da una lampadina, partivamo da quella. Potevamo aumentarla, ma senza introdurre illuminazioni artificiali che spezzassero la naturalezza della scena. Volevamo che il film mantenesse un senso di realtà, rispettando allo stesso tempo gli elementi fotografici del noir". Anche i costumi contribuiscono a definire il personaggio. Il lavoro della costumista Deborah Lynn Scott, moglie del direttore della fotografia, si è concentrato su un dettaglio apparentemente semplice ma significativo: Joe Diamond indossa lo stesso abito per tutto il film. Un segno della sua appartenenza a un mondo che sembra non voler cambiare, quasi una figura rimasta intrappolata in un'altra epoca. La conferenza stampa diventa anche l'occasione per ripercorrere una carriera che ha portato Garcia a lavorare con alcuni dei più importanti registi della storia del cinema. Alla domanda su quali tre sequenze, immagini o ruoli sceglierebbe per sintetizzare il proprio percorso, l'attore ammette di trovarsi in difficoltà. "Ogni volta che nomino una persona, mi dispiace non ricordarne un'altra che mi ha dato un'opportunità. Ho avuto la fortuna di incontrare registi e artisti straordinari". Garcia distingue innanzitutto i suoi due film da regista, "The Lost City" e "Diamond", che considera opere particolarmente personali, quasi dei figli artistici. Poi torna agli inizi, ricordando l'esperienza con Hal Ashby e Jeff Bridges in "8 milioni di modi per morire", una lavorazione che definisce importante per la propria formazione e per l'incontro con un regista che ammirava profondamente. "E naturalmente Francis Ford Coppola, che mi ha dato l'opportunità di lavorare ne 'Il padrino'. Anche 'Gli intoccabili', per il rapporto con Brian De Palma e Sean Connery, è stato un momento fondamentale. Più avanti ho avuto il piacere di lavorare con Steven Soderbergh nei film della serie 'Ocean's'. È un regista di grande talento e ho imparato molto da lui". Ma quando deve indicare l'esperienza più significativa, Garcia torna inevitabilmente alla saga di Coppola. "Essere stato così coinvolto nella trilogia de 'Il padrino' è probabilmente la cosa più importante. Anche se ho dovuto fare molti film prima di arrivarci". Nel terzo capitolo, uscito nel 1990, interpreta Vincent Mancini, ruolo che gli ha procurato una candidatura all'Oscar e al Golden Globe come miglior attore non protagonista e che ha segnato una svolta nella sua carriera. L'attore riflette infine su ciò che il mestiere gli ha insegnato, rispondendo a una domanda sul rapporto tra la recitazione e la conoscenza del mondo. Interpretare personaggi lontani dalla propria esperienza, spiega, significa anche entrare in contatto con storie, epoche e realtà sconosciute. È accaduto, per esempio, quando ha interpretato il pittore Amedeo Modigliani: conosceva il suo nome e la sua opera, ma soltanto la preparazione del ruolo gli ha permesso di approfondirne la vicenda umana. "Quando sei chiamato a interpretare personaggi che vivono in mondi che non conosci, la ricerca ti espone a nuove storie e a nuove conoscenze. Io sapevo chi fosse Modigliani, ma non conoscevo davvero la sua storia fino a quando non ho dovuto interpretarlo". Eppure, al di là delle esperienze professionali e delle occasioni offerte dal cinema, Garcia individua nella famiglia la fonte delle lezioni più importanti. "Tutto quello che ho imparato nella vita, gli insegnamenti fondamentali che porto nella recitazione, nel mio modo di vivere e nelle mie responsabilità di padre, viene dalla mia famiglia. Non arriva dall'esterno. Viene da quello che ho visto crescendo, da mio padre e da mia madre. Cerco di onorare ogni giorno quell'esempio". È forse anche per questo che Joe Diamond, personaggio nato da un compito scolastico e rimasto per anni nella sua immaginazione, è diventato qualcosa di più di un detective costruito sulle suggestioni del cinema americano. Un uomo che cerca risposte nel passato mentre tenta di affrontare le ferite della propria esistenza. Un progetto che ha richiesto vent'anni per diventare un film, quindici per trovare una sceneggiatura e altrettanti per conquistare la fiducia di chi potesse finanziarlo. "Bisogna continuare a credere nel proprio sogno", ripete Garcia. La storia di "Diamond", in fondo, è anche la dimostrazione di quanto abbia cercato di mettere in pratica questa convinzione. (di Paolo Martini)

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