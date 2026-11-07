Al via nelle 113 farmacie di Palermo e provincia la campagna di vaccinazione antinfluenzale

PALERMO (ITALPRESS) – E’ partita anche nelle 113 farmacie aderenti di Palermo e provincia la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Come prevedono gli accordi con l’assessorato regionale della Salute e l’Asp, i farmacisti vaccinatori sono a disposizione per somministrare la dose ai cittadini che ne facciano richiesta.

La vaccinazione è fortemente raccomandata e gratuita per tutti i soggetti che rientrano nelle categorie a rischio: over 60, donne in gravidanza, affetti da patologie croniche o oncologiche, pazienti che saranno sottoposti a intervento chirurgico, ricoverati in lungodegenza, familiari a contatto con soggetti a rischio, bambini di età compresa fra 6 mesi e 6 anni, personale sanitario, persone addette ai servizi pubblici di primario interesse collettivo, lavoratori esposti che svolgono mansioni fondamentali per la produttività aziendale, personale a contatto con animali, donatori di sangue, soggetti che frequentano scuole e comunità, immigrati, soggetti senza fissa dimora.

Tutti gli altri cittadini che volessero vaccinarsi pur non rientrando nelle suddette categorie possono acquistare il vaccino e farselo somministrare in farmacia, a pagamento. “Ancora una volta – dichiara Roberto Tobia, presidente di Federfarma Palermo – le farmacie territoriali di prossimità confermano il loro ruolo fondamentale a supporto delle campagne di vaccinazione offerte dal Servizio sanitario nazionale, assieme ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, alle strutture sanitarie pubbliche e alle Case di comunità. Ruolo che sarà ulteriormente rafforzato, così come prevede la legge sulla ‘farmacia dei servizi’, non appena saranno definite le procedure con l’Asp per l’avvio delle vaccinazioni in farmacia anche contro il Covid, il virus respiratorio sinciziale, lo pneumococco, l’Herpes Zoster, il tetano e tutti gli altri vaccini previsti dai Piani nazionale e regionale di prevenzione”, conclude.

-Foto ufficio stampa Federfarma Palermo-

(ITALPRESS).