Al Teatro Regio di Parma Alma svela i nuovi Maestri del gusto e dell’ospitalità

(Adnkronos) – Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana, apre il nuovo anno accademico in uno dei luoghi simbolo della cultura italiana con un evento speciale. Lunedì 30 novembre il Teatro Regio di Parma ospiterà la cerimonia di consegna del riconoscimento Mam-Maestro d’arte e mestiere per la sezione dedicata alle arti agrarie, del gusto e dell’ospitalità: saranno svelati e celebrati i 23 nuovi Maestri con un ospite d’onore alla conduzione come Gerry Scotti, in una giornata che rappresenterà anche l’inaugurazione dell’anno accademico della scuola. Il riconoscimento Mam, giunto alla sesta edizione, è promosso da Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte in collaborazione con Alma. Dal 2016 il premio biennale ha creato in Italia un titolo di ‘Maestro d’Arte’ indipendente, che valorizza gli artigiani di eccellenza che si distinguono per meriti professionali e per l’impegno nel trasmettere il proprio sapere. Un’edizione che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento del Capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha voluto onorare l’iniziativa con il conferimento della Medaglia del Presidente della Repubblica, e che ha ricevuto inoltre il patrocinio del Senato della Repubblica. Il premio si articola in due sezioni: Fondazione Cologni premierà l’1 febbraio del 2027, alla Sala Della Regina di Palazzo Montecitorio, gli oltre 40 maestri dell’artigianato artistico di questa edizione, attivi in diverse categorie, dalla ceramica alla gioielleria, dal tessile al restauro. Ad Alma invece il 30 novembre spetta la sezione dedicata ai protagonisti della cucina, dell’accoglienza e dell’agroalimentare (dall’olivicoltura all’arte casearia fino alla pasticceria), che entreranno nel Libro d’oro dell’eccellenza artigiana italiana: un gruppo che conta ormai oltre 400 beni culturali viventi. La cerimonia è resa possibile dal contributo di Rituali, Bragard e del Consorzio del Parmigiano Reggiano oltre al patrocinio del Comune della città di Parma Unesco creative city of gastronomy. Per Alma il legame tra i maestri e i giovani che si formano a Colorno è anche il senso della serata: chi ha fatto la storia del saper fare italiano a tavola passa idealmente il testimone a chi sta iniziando il proprio percorso. E quel percorso parla sempre di più lingue diverse. Nel 2025 gli allievi dei corsi internazionali di Alma sono stati 288, contro i 119 del 2019, ultimo anno prima della pandemia: un aumento del 142%. Negli ultimi cinque anni la crescita è ancora più netta: dai 54 allievi internazionali del 2021 ai 288 del 2025, oltre cinque volte tanto. Oggi quasi un allievo su tre (31%) arriva dall’estero, mentre nel 2019 era uno su dieci. I principali Paesi di provenienza sono Stati Uniti, Corea del Sud e Cina. Accanto ai corsi nazionali, Alma propone così un’offerta di programmi internazionali sempre più ampia, anche grazie a collaborazioni con scuole e istituzioni formative estere. Nel 2025 Alma ha formato complessivamente 925 allievi, con un’età media di 23 anni e mezzo. Dalla sua fondazione, nel 2004, gli allievi formati sono 16.261. Ai numeri della formazione si aggiungono quelli del lavoro: secondo il sondaggio sui diplomati, oltre il 94% trova occupazione entro sei mesi dal diploma, l’85% già entro tre mesi. Gli sbocchi principali sono l’alta ristorazione, i laboratori di pasticceria e l’hôtellerie, in Italia e all’estero. Alberto Figna, presidente di Alma: "Il progetto Maestro d’arte e mestiere è una naturale estensione della nostra missione: riconoscere il talento di chi opera nella filiera enogastronomica e nelle arti agrarie e rendere omaggio a maestri che, con il loro sapere e il legame con la terra e la cultura gastronomica, rappresentano un patrimonio unico. Inaugurare l’anno accademico insieme a loro ha un significato preciso: i nostri allievi possono guardare a chi ha fatto la storia del saper fare italiano. Ed è un messaggio che arriva sempre più lontano. Oggi quasi un allievo su tre viene dall’estero, soprattutto da Stati Uniti, Corea del Sud e Cina, e gli studenti internazionali sono più che raddoppiati rispetto a prima della pandemia. E' la conferma che la cucina italiana, con i suoi valori di convivialità e ospitalità, è un modello che il mondo vuole imparare".

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