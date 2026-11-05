Abusò di una 15enne, arresti domiciliari per un pakistano 23enne

Un ventitreenne pakistano residente nella bassa reggiana è stato arrestato dalla polizia di Reggio Emilia per violenza sessuale e lesioni su una quindicenne. I fatti risalgono a fine febbraio: la ragazzina aveva conosciuto il giovane su Instagram, e dopo dialoghi tramite vari social network, aveva accettato il suo invito ad incontrarlo di persona a Reggio Emilia. Ma, secondo quanto raccontato dalla ragazzina agli inquirenti, sarebbe stata abusata all’interno dell’auto dell’uomo nel parcheggio di un centro commerciale.

Al termine delle indagini della squadra mobile, analisi dei tabulati del traffico telefonico, visione delle telecamere di videosorveglianza, raccolta delle testimonianze, il Gip aveva disposto il braccialetto elettronico. Ma la Procura ha fatto appello chiedendo e ottenendo gli arresti domiciliari, misura che la Polizia ha eseguito nelle scorse ore dopo che l’ordinanza è divenuta irrevocabile