A Roma le opere ‘salvate’ dal terremoto del 2016

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Dieci anni di interventi per recuperare i territori dell'Italia centrale colpiti dal terremoto del 2016 quando, con la scossa del 24 agosto, iniziò uno sciame sismico che sconvolse le comunità colpite, mettendo in ginocchio anche il patrimonio culturale e artistico. Una lunga storia di rinascita raccontata nella mostra 'Cratere 2016 | 2026 – Storie di comunità e ricostruzioni', aperta al pubblico dall'11 novembre al 31 gennaio 2027 al Museo Nazionale Romano – Terme di Diocleziano della Capitale. Nata dalla volontà di testimoniare il lungo e faticoso lavoro corale messo in campo dalle comunità e dalle Istituzioni interessate – come ad esempio la Struttura del Commissario Straordinario Sisma 2016 – l'esposizione, gratuita per i residenti e i nati nelle regioni del cratere, descrive ciò che è stato salvato, ricostruito e restituito alle popolazioni del Cratere. Ovvero un'area composta dai 138 comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, investiti dalle scosse di dieci anni fa. L'itinerario espositivo, – promosso dal ministero della Cultura e dalla Struttura del Commissario Straordinario Sisma 2016, nell’ambito del Piano Olivetti per la Cultura, su progetto del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale (DiVa) e dell’Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale (IC-VEPP) – mette al centro il patrimonio materiale e immateriale dell’Appennino centrale, attraverso opere d’arte, testimonianze audiovisive, documenti, oggetti della vita quotidiana e lavori di artisti contemporanei. Un racconto articolato in sei sezioni, dalle terre e comunità alla frattura provocata dal sisma, dalle reazioni delle popolazioni al recupero della memoria e del patrimonio, fino alla ricostruzione e alle espressioni artistiche delle comunità. "La mostra – ha affermato in una nota il ministro della Cultura Alessandro Giuli – ci invita a riflettere sui risultati raggiunti e sulle prospettive che intendiamo offrire alle popolazioni dell’Appennino centrale. Recuperare un bene culturale significa intervenire sulla sua consistenza materiale e, allo stesso tempo, riconsegnare ai cittadini un riferimento della propria storia. Le immagini e le testimonianze ci rammentano la determinazione di quanti hanno scelto di non abbandonare le proprie radici e la generosità dei volontari che accorsero in aiuto delle popolazioni colpite. Il nostro impegno è restituire a questi territori le condizioni per crescere, accogliere nuove generazioni e vedere germogliare nuove possibilità”. "Considero questa esposizione – ha detto Alfonsina Russo a capo del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero della Cultura in occasione della presentazione della mostra – una testimonianza corale della rinascita e anche della capacità di resilienza delle comunità del territorio delle quattro regioni e dei 138 comuni che subirono il terremoto nel 2016". La mostra, curata dalla stessa Alfonsina Russo, da Stefano Lanna, da Alessio De Cristofaro, da Federica Rinaldi e da Gabriele Simongini, è "un percorso attraverso le voci delle persone protagoniste della ricostruzione e anche della cura del nostro patrimonio", ha aggiunto la Russo sottolineando che nei 138 comuni del Cratere "l'unità di missione del Piano Olivetti sta lavorando a progetti che coinvolgano le comunità. E' in corso la selezione di quelli più meritevoli ed è stato stanziato un milione di euro. Per le attività parallele alla mostra e per il coinvolgimento diretto delle popolazioni del territorio ci sarà un progetto articolato di interventi", che avranno luogo "anche al Museo Romano. Saranno inoltre selezionati progetti individuati nei 138 comuni del cratere ma anche più estesamente nelle regioni colpite per i quali sarà stanziato un altro milione di euro". Tra le opere simbolo esposte spiccano la Madonna della Misericordia di Camerino, scultura lignea della metà del XV secolo recuperata il 10 aprile 2017, il reliquiario della Filetta di Amatrice, realizzato da Pietro Vannini nel 1472 e legato alla storia del ritrovamento di un antico cammeo raffigurante Diana cacciatrice, la Madonna vestita di Campi Alto a Norcia, della fine del XVIII secolo, e le statuette votive di kourotrophos, figure femminili legate alla maternità e alla protezione dei bambini, provenienti dal Museo Nazionale d’Abruzzo. Opere che testimoniano il valore artistico del patrimonio recuperato e il profondo legame tra i beni culturali e le comunità di appartenenza. "Il tema della mostra è proprio la comunità, il tessuto umano che tra il 24 agosto 2016 e il 18 gennaio del 2017 fu devastato da 35mila scosse distruttive", ha ricordato Guido Castelli, commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del 2016 ricordando che l'effetto del terremoto, un evento "radicale e inatteso è destinato a incidere sulla vita di chi ne è vittima per più anni. La capacità di coloro che hanno curato questa mostra è stata quella di aver capito che nel momento in cui ricostruisci il futuro è necessario fare memoria del passato". Accanto alle opere restaurate, la mostra propone un percorso nell’arte del Novecento e contemporanea attraverso 24 artisti legati ai territori delle quattro regioni colpite, le cui opere dialogano con i temi della frattura, della memoria e della ricomposizione. Tra queste, per l’Abruzzo, “Forma Archetipa 91” (2010) di Marcello Mariani, realizzata utilizzando polveri e frammenti delle macerie dell’Aquila dopo il terremoto del 2009, trasforma la materia della distruzione in un gesto artistico di ricostruzione. Per il Lazio, “Reliquie nere” (1958) di Vasco Bendini evoca l’apertura di un cratere e di un abisso non soltanto tellurico, ma anche psicologico. Nelle Marche, “Amalassunta” (1955) di Osvaldo Licini restituisce attraverso la poesia dell’immagine una possibilità di conforto e rinascita: lo stesso artista, dopo il terremoto del 1943, aveva coperto con una pittura murale le crepe provocate dal sisma nella propria abitazione a Monte Vidon Corrado. Per l’Umbria, “Nero Bianco Nero” (1955) di Alberto Burri richiama, attraverso squarci, cuciture e superfici tormentate, l’immagine di una terra ferita, nella quale il dolore prende forma direttamente nella materia".

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