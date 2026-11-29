PALERMO (ITALPRESS) – Ieri mattina il Comando Provinciale Carabinieri di Palermo ha ricordato tre militari eroi caduti nell’adempimento del dovere. A Bagheria, è stata celebrata la cerimonia commemorativa del 77° anniversario dell’uccisione del Maresciallo Capo Salvatore MESSINA e dell’Appuntato Francesco BUTIFAR, rispettivamente Medaglia di Bronzo e d’Argento al Valor Militare alla Memoria, deceduti il 28 novembre 1949 in quel centro a seguito di un conflitto a fuoco con un nutrito gruppo di malviventi.

Nella Piazza intitolata ai caduti dell’Arma, dopo la lettura delle motivazioni con le quali sono state concesse ai due militari le rispettive onorificenze, alla presenza del Comandante del Gruppo di Monreale Tenente Colonnello Gennaro PETRUZZELLI, del Sindaco Dott. Filippo Maria TRIPOLI, del Comandante della Compagnia di Bagheria Cap.

Salvatore CORSELLI, delle autorità civili e militari, delle rappresentanze dell’Associazione Nazionale Carabinieri, è stata deposta una corona d’alloro dinanzi la lapide che ricorda i due Carabinieri.

Il Cappellano Militare del Comando Legione Carabinieri “Sicilia”, don Salvatore FALZONE, ha officiato un momento di preghiera e di raccoglimento interiore in suffragio dei due Eroi.

Ad Isola delle Femmine è stato celebrato il 41° anniversario della morte del Brigadiere Antonio Enrico MONTELEONE insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria che, quarantuno anni fa accorreva presso l’ufficio postale poco distante dalla caserma per sventare una rapina.

Il sottufficiale rifiutatosi di consegnare l’arma d’ordinanza ai rapinatori, coraggiosamente ingaggiava con gli stessi una violenta colluttazione durante la quale veniva raggiunto al cuore da un colpo di pistola.

La funzione religiosa tenutasi presso la chiesa “Maria SS. Delle Grazie”, è stata officiata da Don Filippo LUPO e dal sacerdote Militare Don Salvatore FALZONE, alla presenza dei familiari dell’eroe al quale nel 2015 è stata intitolata la caserma sede della Stazione CC di Isola delle Femmine, del Comandante del Gruppo di Palermo Tenente Colonnello Giovanni RUGGIO, del Sindaco dott. Orazio NEVOLOSO, del Comandante della locale Compagnia, Capitano Luca MERELLA, nonché di una nutrita rappresentanza di Carabinieri in servizio e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).